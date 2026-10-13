محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی، درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی نماینده سابق ولی فقیه در گیلان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

ارتحال عالم وارسته، آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی، نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان گیلان، امام جمعه سابق رشت، نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در دوره دوم مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم استان گیلان در چند دوره مجلس خبرگان رهبری موجب تأثر و تألم گردید.

آن عالم گران‌قدر در طول عمر پربرکت خویش، در عرصه مبارزات سیاسی پیش از انقلاب اسلامی، تبلیغ و ترویج معارف دینی، فعالیت‌های تقنینی و فرهنگی و تولید آثار علمی و دینی حضوری مؤثر داشت و با مجاهدت در این عرصه‌ها، خدماتی ماندگار در مسیر اعتلای معارف اسلامی و خدمت به جامعه بر جای گذاشت.

اینجانب این ضایعه را به بیت شریف ایشان، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان و مردم شریف استان گیلان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.