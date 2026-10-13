استاندار کرمان در دیدار با معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، آخرین وضعیت پروژه‌های آبرسانی شهری و روستایی و طرح‌های فاضلاب استان را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان در دیدار با معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، آخرین وضعیت پروژه‌های آبرسانی شهری و روستایی و طرح‌های فاضلاب استان را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

در این نشست که با حضور نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، روند اجرای تفاهم‌نامه آبرسانی به ۶۶۴ روستای بالای ۲۰ خانوار استان کرمان و راهکار‌های تسریع در اجرای پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه بررسی شد.

تکمیل پروژه‌های آبرسانی به شهر‌های استان، تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های اولویت‌دار حوزه آب شرب و همچنین اجرای پروژه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری در برخی مناطق استان از دیگر محور‌های این نشست بود.

استاندار کرمان با اشاره به اهمیت تأمین پایدار آب شرب در شهر‌ها و روستا‌های استان و عقب‌ماندگی‌های گذشته در این حوزه، خواستار اولویت‌بخشی به پروژه‌های نیمه‌تمام و تأمین منابع مورد نیاز برای تسریع در اجرای طرح‌های آبرسانی شد.

در این نشست مقرر شد با وجود محدودیت‌های اعتباری دولت، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور حداکثر مساعدت و ظرفیت ممکن را برای تأمین منابع و تسریع در اجرای پروژه‌های آبرسانی استان کرمان به‌کار گیرد.

همچنین مقرر شد روند اجرای تفاهم‌نامه آبرسانی روستایی و پروژه‌های اولویت‌دار آب و فاضلاب استان به‌صورت مستمر از سوی مدیریت استان و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور پیگیری شود.