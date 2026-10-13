به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کوروش دهقان گفت: بر اساس پیش‌بینی و اعلام اداره کل هواشناسی استان، از سه شنبه تا پایان روز چهارشنبه، بر اثر ناپایداری‌های هم‌رفتی، تندباد موقت، رعد و برق و رگبار پراکنده باران و در مناطق مستعد با احتمال ریزش تگرگ غالبا در نیمه شرقی و جنوبی و ارتفاعات استان، پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: احتمال جاری شدن سیلاب، صاعقه و وزش باد شدید و احتمال خسارت به سازه‌های سبک و موقت و محصولات کشاورزی در این مدت دور از انتظار نیست.

دهقان تاکید کرد: فرمانداران و همه اعضای ستاد مدیریت استان و شهرستان‌ها تدابیر لازم، هماهنگی و آمادگی همه جانبه و اقدامات پیشگیرانه جهت مقابله با شرایط جوی پیش رو در راستای کاهش خسارات را پیش بینی کنند.

وی بیان کرد: توصیه می‌شود که هم‌استانی‌ها بویژه در مناطق یاد شده، احتیاط لازم و مراقبت‌های مورد نیاز را به عمل آوردند.