به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در آیین گرامیداشت یادروز حافظ در شیراز، سخنرانان با تأکید بر جایگاه والای این شاعر در حفظ و حراست از زبان، فرهنگ و تمدن ایرانی، وی را رفیق جان‌ها و راهنمای انسان‌ها خواندند و بر ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های دیوان حافظ برای تقویت اتحاد، همبستگی ملی و ایستادگی در برابر ناملایمات و دشمنان تأکید کردند.

در این آیین که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از مسئولان استانی و دوستداران ادب فارسی برگزار شد، ابعاد مختلف اندیشه حافظ مورد واکاوی قرار گرفت و سخنرانان او را فراتر از یک شاعر، راهنمایی برای عبور از سختی‌ها دانستند.

محور اصلی مباحث مطرح شده در این نشست، نقش حافظ در قوام‌بخشی به هویت ملی و پاسداری از فرهنگ و تمدن ایران زمین بود.