علی حسن‌زاده آتش‌نشان فرودگاه بین المللی شهید آیت الله صدوقی، با مجموعه عکس «لامرد ۷۲۰ K» در هفتمین دوره جشنواره عکس سوانح و حوادث با موضوع «ایستادگی برای ایران» مقام نخست را کسب کرد.

آتش‌نشان فرودگاه بین المللی یزد، برگزیده نخست جشنواره عکس سوانح و حوادث شد

آتش‌نشان فرودگاه بین المللی یزد، برگزیده نخست جشنواره عکس سوانح و حوادث شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، علی حسن‌زاده آتش‌نشان فرودگاه بین المللی شهید آیت الله صدوقی، با مجموعه عکس «لامرد ۷۲۰ K» در هفتمین دوره جشنواره عکس سوانح و حوادث با موضوع «ایستادگی برای ایران» مقام نخست را کسب کرد.

این مجموعه مستند، روایت تصویری آثار حمله موشکی آمریکا در شهر لامِرد فارس است؛ تصاویری که پیامد‌های این حادثه را از دریچه دوربین به ثبت رسانده‌است. حسن‌زاده برای این اثر، لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی دریافت کرد.

مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره عصر دوشنبه ۲۰ مهرماه در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی تهران و با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد. در این دوره، ۱۳ هزار و ۲۹۳ عکس در دو بخش تک‌عکس و مجموعه‌عکس به دبیرخانه جشنواره رسید. آثار منتخب جشنواره در قالب یک کتاب منتشر شده‌اند.

علی حسن زاده در روز‌های جنگ اخیر به عنوان امدادگر در تهران‌مشغول به فعالیت بود که در حین عملیات نجات، به دلیل سقوط از ساختمان، مجروح شد.