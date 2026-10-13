عملیات روکش آسفالت ۳۱۶ کیلومتر از راه‌های استان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ انجام شد و ۷ طرح مرمت و روکش آسفالت در محور‌های استان به اتمام رسید.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: عملیات روکش آسفالت ۳۱۶ کیلومتر از راه‌های استان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ انجام شد و ۷ طرح مرمت و روکش آسفالت در محور‌های استان به اتمام رسید.

جواد ذاکر افزود: این اقدامات در چارچوب برنامه نگهداری و بهسازی راه‌های استان و با هدف بهبود کیفیت رویه راه‌ها و ارتقای ایمنی تردد اجرا شده است.

وی گفت: مرمت و روکش آسفالت محور بیرجند–سربیشه–نهبندان در محدوده شهرستان نهبندان، کمربندی قاین و محور قاین–خواف در محدوده شهرستان قائنات و کمربندی بیرجند از مهم‌ترین طرح های شاخص اجراشده در نیمه نخست سال بوده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در ادامه برنامه بهسازی محور‌های استان، طرح های واقع در راهگذر مشهد–چابهار، از جمله مرمت و روکش آسفالت کمربندی‌های شرقی و غربی بیرجند و کمربندی قاین، در اولویت ادامه عملیات تا پایان سال قرار دارند.

ذاکر افزود: همچنین مرمت و روکش سایر محور‌های شریانی و اصلی از جمله آسفالت محور فردوس–دیهوک و روکش آسفالت محور‌های روستایی و فرعی، از دیگر طرح های اولویت‌دار برای ادامه عملیات در نیمه دوم سال است.