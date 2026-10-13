به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان گفت: مراسم تشییع پیکر آیت‌الله زین‌العابدین قربانی نماینده سابق ولی فقیه در گیلان، ساعت ۹ صبح فردا چهارشنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۵، از بیت آن عالم فقید در لاهیجان آغاز و تا مسجد جامع این شهر ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام و المسلمین اشجری افزود: پس از برگزاری مراسم تشییع در لاهیجان، پیکر وی به شهرستان آستانه اشرفیه منتقل خواهد شد تا ادامه آیین تشییع و خاکسپاری این عالم گیلانی از ساعت ۱۱ صبح از میدان فردوسی به سمت حرم مطهر سید جلال‌الدین اشرف برگزار شود.

وی گفت: نماز میت بر پیکر این مرحوم در حرم مطهر سید جلال‌الدین اشرف آستانه اشرفیه اقامه خواهد شد و سپس در محوطه این حرم در جوار آرامگاه آیت الله امینیان به خاک سپرده می‌شود.