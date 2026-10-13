مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری از بررسی راهکار‌های رفع مشکلات هفت طرح گردشگری و صنایع‌دستی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، صادقی گفت: گفت: راهکار‌های عملیاتی برای رفع مشکلات این طرح‌ها ارائه و برای ارسال به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تصویب شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: این طرح‌ها در شهرستان‌های شهرکرد، فارسان، اردل و بن واقع شده‌اند که تکمیل و بهره‌برداری از آنها منجر به افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و رنق اقتصادی می‌شود