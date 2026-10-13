رطوبت هوا در بیست و یکمین روز از پاییز در شهر‌های آبادان و خرمشهر به ۴۴ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان با صدور هشدار زرد درباره افزایش رطوبت و شرجی و احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی تا اواسط روز یکشنبه در سواحل گفت: با استقرار جریانات جنوبی تا اوایل هفته آینده به تناوب (بویژه در صبحگاه و شامگاه) افزایش رطوبت، شرجی، مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب شرقی، جنوب غربی و مرکزی پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: هم اکنون میزان رطوبت در شهر‌های آبادان و خرمشهر به ۴۴ درصد و دید افقی به ۷ هزار متر رسیده است.

در شبانه زور گذشته بیشترین دمای هوا در این دو شهر ۴۱ درجه و کمترین دما ۲۴ درجه سانتیگراد بوده است.

دمای کنونی هوا در جنوب غرب خوزستان ۲۶ درجه سانتیگراد گزارش شده است.