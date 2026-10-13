گروه «سفیران سلامت» نیروی هوایی ارتش در یک اردوی جهادی، به بیش از ۴۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی در شهرستان قرچک خدمات پزشکی رایگان ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این طرح درمانی با حضور ۱۰ پزشک متخصص و ۵۰ نفر از کادر درمان در ۱۱ بخش تخصصی و همراه با توزیع داروی رایگان در درمانگاه خیریه قرچک برگزار شد.

معاینه‌شوندگان این اردوی جهادی می‌توانند برای دریافت خدمات تکمیلی و ادامه درمان به بیمارستان بعثت نیروی هوایی ارتش مراجعه کنند. همچنین مقرر شده است مرحله دوم این اردوی پزشکی رایگان در بهمن ماه و به مناسبت روز نیروی هوایی در شهرستان قرچک اجرا شود.