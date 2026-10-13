رئیس دانشگاه بوعلی‌سینای همدان ، در پی بروز مسمومیت غذایی و بیماری تعدادی از دانشجویان این دانشگاه، ضمن ابراز تأسف از پیش‌آمدن این وضعیت، از دانشجویان آسیب‌دیده دلجویی و بابت نگرانی و دشواری پیش‌آمده برای آنان، صمیمانه عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ غلامحسین مجذوبی خطاب به دانشجویان این دانشگاه گفت : سلامت و آرامش دانشجویان از مهم‌ترین مسئولیت‌های دانشگاه است و هر موضوعی که این سلامت و آرامش را تحت تأثیر قرار دهد، باید با جدیت مورد رسیدگی قرار گیرد. از این‌رو، بررسی علت مسمومیت غذاییِ دانشجویان و پیگیری ابعاد مختلف آن در اولویت قرار دارد و تلاش خواهیم کرد در کوتاه‌ترین زمان ممکن، موضوع روشن شده و اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه انجام شود.

وی همچنین افزود : مطالبات و دغدغه‌های صنفی دانشجویان، از جمله موضوعات مرتبط با تغذیه و رفاه دانشجویی، نیازمند شنیدن دقیق دیدگاه‌ها و پیگیری مسئولانه است. باور دارم گفتگوی صریح و سازنده میان دانشجویان و مسئولان دانشگاه، زمینه مناسبی برای شناخت مسائل و یافتن راه‌حل‌های مؤثر فراهم می‌کند.

رئیس دانشگاه بوعلی‌سینای همدان تاکید کرد : اطمینان می‌دهم که مسائل و دغدغه‌های دانشجویان را جدی می‌دانم و پیگیری آنها را بخشی از مسئولیت خود و مجموعه مدیریتی دانشگاه تلقی می‌کنم. انتظار دارم واحد‌های مسئول نیز با حساسیت و جدیت لازم، موضوعات مطرح‌شده را دنبال کنند.

مجذوبی گفت : برای همه دانشجویان عزیز، به‌ویژه دانشجویانی که با مشکل بیماری مواجه شده‌اند، سلامتی و بهبودی کامل آرزو می‌کنم.

دانشگاه بوعلی سینای همدان نیز در توضیحاتی اعلام کرد : پیرو مراجعه تعدادی از دانشجویان به مراکز درمانی با علائم گوارشی، به اطلاع می‌رساند تمامی دانشجویان مراجعه‌کننده ترخیص شده‌اند و در حال حاضر، هیچ‌یک از آنان در مراکز درمانی بستری نیستند.

بررسی‌های اولیه تاکنون ارتباط این علائم با عامل مشخصی را تأیید نکرده است. همچنین، با توجه به اینکه برخی از دانشجویان مراجعه‌کننده از غذای رستوران دانشگاه استفاده نکرده‌اند، علت بروز این علائم همچنان در دست بررسی است. این موضوع با همکاری دانشگاه علوم پزشکی پیگیری می‌شود و هرگونه نتیجه‌گیری، منوط به تکمیل بررسی‌های تخصصی و دریافت نتایج معتبر خواهد بود.

دانشگاه بوعلی‌سینا ضمن تأکید بر اهمیت سلامت دانشجویان و حفظ آرامش خاطر آنان، نتایج بررسی‌ها و اطلاعات تکمیلی را پس از اطمینان از صحت آنها، از طریق منابع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد کرد.