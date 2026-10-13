معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از مخالفت این سازمان با ادامه فعالیت معدن اکسید تاش در شاهرود خبر داد و گفت: پیامد‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی این معدن و نگرانی‌های مردم منطقه باید در تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت آن مورد توجه قرار گیرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، حمید ظهرابی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره معدن اکسید تاش اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست از زمان مطرح‌شدن این معدن در سال ۱۳۸۹ با فعالیت آن مخالف بوده است؛ با این حال، مجوز‌های اکتشاف و بهره‌برداری صادر شد.

او افزود: فعالیت معدن با وجود اعتراض‌های مردمی تا سال ۱۳۹۸ ادامه داشت و پس از آن، با تصمیم شورای تأمین استان متوقف شد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بازدید میدانی از منطقه در شهریور سال گذشته گفت: در این بازدید، نگرانی‌های مردم و آثار فعالیت معدن بررسی شد و شواهد موجود نشان می‌داد شیوه استخراج با الزامات فنی و ملاحظات زیست‌محیطی انطباق کامل ندارد و موجب تخریب بخش‌هایی از منطقه شده است.

ظهرابی با بیان اینکه نمونه‌برداری‌های پیشین وزارت نیرو در زمان فعالیت معدن نشانه‌هایی از آلودگی را ثبت کرده بود، افزود: سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت خود را با ادامه فعالیت معدن به مراجع ذی‌ربط اعلام کرده است.

او با اشاره به بررسی موضوع از سوی دستگاه‌های مرتبط گفت: وزارت نیرو درباره وجود قنات‌ها و چاه‌های متعدد تأمین‌کننده آب شرب شاهرود و بسطام و همچنین محدودیت منابع آبی منطقه هشدار داده است. وزارت بهداشت نیز موضوع بازگشایی معدن را از منظر آثار احتمالی بر سلامت بررسی کرده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در ارزیابی‌های کارشناسی باید زمان نمونه‌برداری و شرایط محیطی منطقه نیز در نظر گرفته شود؛ زیرا نمونه‌های فعلی لزوماً نمی‌توانند وضعیت آلودگی در دوره فعالیت معدن را به‌طور کامل نشان دهند و گذشت زمان و وقوع سیلاب‌ها ممکن است بر آثار باقی‌مانده آلاینده‌ها تأثیر گذاشته باشد.

ظهرابی تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت معدن باید با بررسی دقیق شرایط بهره‌برداری و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی انجام شود؛ زیرا توجیه اقتصادی به‌تنهایی برای ادامه فعالیت یک طرح کافی نیست. در این نسخه، خبر با موضع فعلی سازمان و محور اصلی اختلاف آغاز می‌شود؛ سپس سابقه معدن، یافته‌های کارشناسی و دیدگاه دستگاه‌های مرتبط به‌ترتیب اهمیت می‌آیند تا از بازگویی خطی اظهارات سخنران فاصله بگیرد.