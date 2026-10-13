مجلس نمایندگان فیلیپین طرحی را برای ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۱۳ سال به شبکه‌های اجتماعی تصویب کرد؛ اقدامی که با هدف کاهش نگرانی‌ها درباره تأثیر این سکو‌ها بر سلامت و امنیت کودکان صورت گرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ این طرح با اکثریت قاطع آرای نمایندگان مجلس سفلی کنگره فیلیپین به تصویب رسید. مجلس سنای این کشور نیز پیش‌تر طرح مشابهی را تأیید کرده بود.

بر اساس روند قانون‌گذاری، دو مجلس باید اختلاف‌های احتمالی میان متن طرح‌های مصوب را برطرف و نسخه نهایی را برای تأیید رئیس‌جمهور ارائه کنند. در صورت تصویب نهایی، محدودیت دسترسی کودکان زیر ۱۳ سال به شبکه‌های اجتماعی وارد مرحله اجرا خواهد شد.

تصویب این طرح در شرایطی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها درباره آثار استفاده کودکان و نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی، از جمله مسائل مربوط به سلامت، امنیت و دسترسی به محتوای آنلاین، در فیلیپین افزایش یافته است.

وقوع سه مورد تیراندازی در مدارس این کشور از ماه ژوئن تاکنون نیز بحث‌ها درباره دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی و محتوای اینترنتی را تشدید کرده است. در یکی از این حوادث، نوجوانی ۱۶ ساله در ماه سپتامبر دست‌کم دو دانش‌آموز را به ضرب گلوله کشت و سپس خودکشی کرد. در حادثه‌ای دیگر در ماه اوت، دانش‌آموزی هنگام پخش زنده در فضای مجازی، همکلاسی خود را به قتل رساند و سپس به زندگی خود پایان داد.

فیلیپین جدیدترین کشور در میان دولت‌هایی است که برای محدود کردن استفاده افراد زیر سن قانونی از شبکه‌های اجتماعی اقدام کرده‌اند. کشور‌هایی از جمله استرالیا، مالزی و اندونزی نیز در همین زمینه محدودیت‌هایی را دنبال کرده یا به اجرا گذاشته‌اند.

این اقدامات در حالی گسترش می‌یابد که دولت‌ها و نهاد‌های مختلف در کشور‌های گوناگون، درباره پیامد‌های استفاده کودکان و نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و راه‌های افزایش ایمنی آنان در فضای مجازی بحث و بررسی می‌کنند.