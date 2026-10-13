به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۱ مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جنوب شرق آسیا

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قیمت نفت در پی وعده عربستان سعودی برای واکنش به حملات افزایش یافت

مالزی از شهروندان خود خواست سفر‌های عمره را به تعویق بیندازند؛ اندونزی نیز پس از حملات مرگبار در فرودگاه عربستان، خواستار هوشیاری شد

وزیر آموزش مالزی از تصمیمات روزانه درباره تعطیلی مدارس به دلیل پدیده مه‎‌دود دفاع کرد

مجلس نمایندگان فیلیپین لایحه محدود کردن دسترسی افراد زیر سن قانونی به شبکه‌های اجتماعی را تصویب کرد

برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، می‌گوید احتمالاً سپاه پاسداران ایران عامل حادثه پایگاه نیروی هوایی سلطنتی «فیرفورد» بوده است

نیو استریت تایمز

حوثی‌ها در صورت ورود آمریکا به جنگ یمن، نسبت به «پاسخی سریع و دردناک» هشدار دادند

تشدید وضعیت غبار: ۲۳ ایستگاه در سراسر مالزی سطح «ناسالم» شاخص آلودگی هوا را ثبت کردند

ایران در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای، برای میانجی‌گری میان عربستان سعودی و حوثی‌ها اعلام آمادگی کرد

اردن به دنبال تعمیق روابط دفاعی با مالزی در حوزه جنگ پهپادی است

استار مالزی

مالزی موضوع دود و غبار را در نشست وزرای امور خارجه آسه ‎آن مطرح می‌کند

«ما اکسیژن هم می‌فرستیم»: اظهارات مقام اندونزیایی درباره دود غلیظ، موجی از تمسخر را در فضای مجازی برانگیخت

مالایی میل

مالزی قانون جدیدی برای تجارت الکترونیک وضع می‌کند

اج مالزی

انور: مالزی و اردن به دنبال تقویت همکاری‌های فناوری‌محور برای تربیت مهندسان بیشتر هستند

نیشن تایلند

رئیس بانک جهانی در رقابت مدل‌های آمریکا و چین، از رویکرد «هوش مصنوعی کوچک» برای اقتصاد‌های نوظهور حمایت می‌کند

صندوق بین‌المللی پول هشدار داد: تایلند با خطر پیری جمعیت مواجه است، زیرا آسیا به نقطه عطف خود رسیده است

سینار دیلی

پادشاه اردن پس از یک سفر رسمی دو روزه با محوریت همکاری‌های دفاعی و تجاری، این کشور را ترک کرد

فیل استار

فیلیپین در زمره کانون‌های اصلی کلاهبرداری قرار دارد

تمپو اندونزی

نیرو‌های زبده ایران چگونه «ذهن افسران جوان را شکل می‌دهند»

آسترو آوانی

ایران دخالت در حادثه فیرفورد نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا را تکذیب کرد