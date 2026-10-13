نعمان کورتولموش رئیس مجلس ملی ترکیه اعلام کرد: پیمان دفاعی مشترک سه جانبه با مشارکت ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، علیه هیچ کشور مشخصی تشکیل نشده و هدف آن تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ نعمان کورتولموش در تشریح اهداف پیمان دفاعی سه‌جانبه جانبه تأکید کرد: این توافق نه جایگزین پیمان‌های دفاعی موجود است و نه با هدف مقابله با کشور خاصی شکل گرفته است.

رئیس پارلمان ترکیه با اشاره به تحولات امنیتی خاورمیانه گفت: کشور‌های منطقه با تهدید‌های مشترکی روبه‌رو هستند و ایجاد سازوکار‌های دفاعی مشترک می‌تواند به تقویت امنیت و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها کمک کند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد این پیمان در آینده گسترش یابد و دیگر کشور‌های منطقه و جهان اسلام نیز به آن بپیوندند.

پیمان دفاعی مشترک سه جانبه هفتم اوت ۲۰۲۶ با مشارکت ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امضا شد.

بر اساس توضیحات مقامات ترکیه، این توافق با هدف گسترش همکاری‌های دفاعی، افزایش توان بازدارندگی و تقویت هماهنگی امنیتی میان کشور‌های عضو شکل گرفته است.

موضوع پیوستن ایران به این پیمان نیز پیش‌تر مطرح شده بود.

هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز اعلام کرده است که عضویت کشور‌های جدید در این پیمان امکان‌پذیر است، اما مستلزم مذاکره و توافق درباره شرایط و مراحل عضویت خواهد بود.