به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دویست و بیست و ششمین شب از اجتماعات مردمی در شهرستان شهریار، جمعی از مردم با تجمع در میدان شهدای گمنام، پیام اراده و استواری خود را ابراز کردند. حاضران در این قرار شبانه، همبستگی ملی و تاب‌آوری را کلید عبور از شرایط دشوار و مقابله با توطئه‌های دشمن دانستند و بر تداوم این حضور تا دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی تأکید کردند.