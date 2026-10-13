پیش‌نویس قطعنامه مربوط به اجرای جامع و پیگیری اعلامیه و برنامه اقدام دوربان را برای مقابله با نژادپرستی با وجود مخالفت آمریکا و رژیم صهیونیستی در سازمان ملل تصویب شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، پیش‌نویس قطعنامه مربوط به اجرای جامع و پیگیری اعلامیه و برنامه اقدام دوربان را برای مقابله با نژادپرستی با ۹۵ رأی موافق، پنج رأی مخالف و ۳۷ رأی ممتنع تصویب کرد.

این پیش نویس در حالی تصویب شد که جمهوری اسلامی ایران از آن استقبال کرد . در همین حال آمریکا و رژیم صهیونیستی از جمله چند کشور محدودی بودند که با آن مخالفت کردند.