مردم ولایتمدار شهرستان پاکدشت در دویست و بیست و ششمین شب از حضور در خیابان‌ها، با تجمع در میدان امام خامنه‌ای، بار دیگر فریاد ایستادگی و انتقام را طنین‌انداز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دویست و بیست و ششمین شب از جریان اجتماعات شبانه و مردمی، مردم شهرستان پاکدشت با حضور گسترده در میدان امام خامنه‌ای، بار دیگر پایبندی خود را به دفاع تمام‌قد از کیان جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی ایران اعلام کردند.

حاضران در این میعاد شبانه، حضور مستمر در خیابان‌ها را نمادی از اراده خلل‌ناپذیر ملت در برابر تهدیدات دشمن دانستند و تأکید کردند که پرچم ایستادگی و مقاومت تا دستیابی به پیروزی نهایی، همچنان برافراشته خواهد ماند.

در این اجتماع، شعار‌های حماسی در حمایت از محور مقاومت و تأکید بر لزوم پاسخ قاطع به توطئه‌های دشمن سر داده شد. شرکت‌کنندگان خاطرنشان کردند که این تجمعات، گواه پیوند ناگسستنی میان مردم و نظام اسلامی در مسیر صیانت از استقلال و عزت ملی است.