مردم شهرستان پردیس در دویست و بیست و ششمین اجتماع شبانه خود، همبستگی ملی و مواسات اجتماعی را راهبرد مؤثر در مقابله با جنگ روانی دشمن و عبور از فشارهای اقتصادی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم پردیس در این اجتماع، حضور مستمر در میدان را نشانه پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امید به آینده ایران دانستند.

شرکت‌کنندگان با اشاره به مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها، تأکید کردند که امید به آینده کشور و دغدغه حفظ ایران برای نسل‌های بعد، انگیزه ایستادگی و مقاومت را تقویت می‌کند.

مواسات و همدلی اجتماعی نیز از دیگر محور‌های این اجتماع بود؛ حاضران کمک به یکدیگر در مشکلات معیشتی و اجتماعی را عاملی مؤثر برای عبور از شرایط دشوار دانستند.