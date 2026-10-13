دویست و بیست و ششمین قرار شبانه مردم شهرستان بهارستان با حضور گسترده شهروندان در میعادگاه‌های مختلف، با محوریت همدلی و تأکید بر ساختن آینده‌ای روشن برای نسل‌های آینده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان در شب دویست و بیست و ششم نیز در میعادگاه‌های همیشگی شهر‌های صالحیه، گلستان و نسیم‌شهر برگزار گردید.

شرکت‌کنندگان در این تجمع مردمی، در پاسخ به پرسشی درباره عوامل افزایش تاب‌آوری و ایستادگی در برابر مشکلات ناشی از اقدامات ایالات متحده آمریکا، بر ضرورت حفظ استقلال و اقتدار ایران برای نسل‌های آینده تأکید کردند.

حاضران در این قرار شبانه، پاسداری از میهن و تلاش برای ساختن آینده‌ای درخشان برای فرزندان این سرزمین را انگیزه‌ای اصلی برای تداوم این همبستگی و همدلی ملی دانستند.