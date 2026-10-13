اجتماعات مردمی در شهرستان قرچک در دویست و بیست و ششمین شب خود، با حضوری گسترده‌تر و با تأکید بر باور به آینده‌ای روشن و در برابر تهدیدات تروریسم جهانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قرار شبانه مردم شهرستان قرچک در شب دویست و بیست و ششم نیز با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد.

این تجمع مردمی که با حضور جمعیت بیشتری نسبت به شب‌های گذشته همراه بود، گواهی بر تداوم اراده و باور مردم این شهرستان به آینده‌ای با صلابت برای ایران است.

شرکت‌کنندگان در این قرار شبانه، در حالی که بر همبستگی ملی تأکید داشتند، ایستادگی در برابر دسیسه‌های تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی را هدف از این حضور دانستند و پیام اقتدار و باور خود را به گوش دنیا رساندند.