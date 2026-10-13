مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان گفت: سه جاذبه طبیعی و گردشگری دره کول پیر، باغ گیاه‌شناسی زاگرس خرم‌آباد و دره تخت‌چو شهرستان پلدختر در فهرست آثار طبیعی کشور به ثبت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عطا حسن پور گفت: سه جاذبه طبیعی و گردشگری دره کول پیر، باغ گیاه‌شناسی زاگرس خرم‌آباد و دره تخت‌چو شهرستان پلدختر در آخرین جلسه کمیته ثبت میراث طبیعی کشور به ثبت ملی رسیدند که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت حفاظت از میراث طبیعی استان و معرفی ظرفیت‌های گردشگری در سطح ملی باشد.

وی با اشاره به برخورداری لرستان از ظرفیت‌های متنوع و کم‌نظیر طبیعی، بر ضرورت حفاظت از این میراث ارزشمند و معرفی بیشتر آنها در سطح ملی تاکید کرد.

باغ گیاه شناسی خرم آباد معروف به باغ گیاه شناسی زاگرس به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی جنگل‌های زاگرس و انجام تحقیقات گیاه شناسی در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار از اراضی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان در حاشیه غربی دریاچه کیو احداث و سال ۹۵ افتتاح شد.

تنگه کول پیر نیز که در ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرق شهر خرم آباد قرار دارد، یکی از منحصربه‌فردترین تنگه‌های لرستان و نام محلی آن تنگه مریژلو است.

تنگه کول پیر با ارتفاع زیاد و جنس سنگ‌های تنگه، شبیه به سنگ‌های گرانیت مشکی بزرگ است که صدای ریزش آب از آبشارِ انتهای آن، در تمام طول مسیر طنین انداز می‌شود.

تخت چُو هم در منطقه‌ای کوهستانی و جنگلی در شهر پلدختر واقع شده که مقصد بسیاری از علاقه‌مندان به طبیعت و کوهنوردی است.