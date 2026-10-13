به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خانم فاطمه مهاجرانی در پیام خود به مناسبت روز حافظ شیرازی، این شاعر نامدار ایرانی را حافظه جمعی ایرانیان و صدای عشق و امید دانست.

سخنگوی دولت نوشت: حافظ، حافظه جمعی ما ایرانیان است؛ صدای عشق و امید که قرن‌ها در خانه‌های ما زنده مانده است. در روز حافظ، این آموزه او را مرور می‌کنیم که دشواری راه، شوق رسیدن را خاموش نمی‌کند. ایران با تکیه بر مردم و فرهنگ دیرپای این سرزمین، همیشه برقرار خواهد ماند.