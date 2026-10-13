مدیرکل استاندارد استان زنجان از صدور هزار و ۶۴۲ پروانه استاندارد اجباری و تشویقی برای واحدهای تولیدی استان خبر داد.

مدیرکل استاندارد استان زنجان از بررسی ۳۴ پرونده تخلف در کمیسیون ماده ۴۲ و انجام ۷۸۵ بازرسی فنی از واحد‌های تولیدی استان در نیمه نخست امسال خبر داد.

حمیرا آهنی، گفت : هفته استاندارد از ۱۸ تا ۲۴ مهرماه با شعار «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ انرژی به‌صرفه و پاک با استاندارد» برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران چهار مأموریت اصلی استانداردسازی، اندازه‌شناسی، اعتباربخشی و ارزیابی انطباق را بر عهده دارد، افزود: تاکنون بیش از ۳۴ هزار استاندارد ملی در کشور تدوین شده است.

مدیرکل استاندارد استان زنجان ادامه داد: امسال تدوین ۱۲ استاندارد ملی در برنامه این اداره‌کل قرار دارد و پیشنهاد‌های مربوط به تصویب کمیته‌های برنامه‌ریزی رسیده است. همچنین در سال جاری ۱۰۰ استاندارد در استان بازنگری شده است.

آهنی با اشاره به ارتقای جایگاه ایران در مشارکت بین‌المللی در حوزه‌های غذا، سلامت و محصولات آرایشی و بهداشتی گفت: جایگاه کشور در این حوزه‌ها از رتبه ۲۰ به رتبه ۱۹ ارتقا یافته است.

صدور ۱۶۴۲ پروانه استاندارد در زنجان

وی با بیان اینکه ۴۸۲ واحد تولیدی تحت پوشش استاندارد در استان فعالیت دارند، افزود: در مجموع، یک‌هزار و ۶۴۲ پروانه استاندارد اجباری و تشویقی صادر شده است. در شش‌ماهه نخست امسال نیز ۲۶ پروانه جدید استاندارد اجباری و ۶۸ پروانه تمدیدی اجباری و تشویقی صادر شد.

مدیرکل استاندارد استان زنجان از انجام ۷۸۵ بازرسی فنی از واحد‌های تولیدی در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۵۴ بازرسی در زمینه معیار‌های مصرف انرژی، ۲۸۰ بازرسی از تجهیزات تفریحی و شهربازی‌ها و ۱۱ بازرسی از مراکز خدماتی که عمدتاً سردخانه‌ها را شامل می‌شد، انجام گرفت.

آهنی با اشاره به نمونه‌برداری و آزمون محصولات اظهار کرد: یک‌هزار و ۳۰۰ نمونه از واحد‌های تولیدی برداشت و ۱۴۲۱ آزمون محصول انجام شد. همچنین ۳۶۳ بازرسی از محصولات موجود در بازار با هدف بررسی برچسب‌گذاری و اصالت برچسب انرژی صورت گرفت و ۲۴۱ نمونه نیز از بازار خریداری و برای آزمون به آزمایشگاه ارسال شد.

وی افزود: در نیمه نخست امسال، پنج گواهی مربوط به محصولات کشاورزی با رعایت حدود مجاز آلاینده‌ها و ۲۲ گواهی مصرف انرژی صادر شده است.

کنترل بیش از ۲۶۰۰ وسیله اندازه‌گیری

آهنی با تشریح اقدامات حوزه اندازه‌شناسی گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۷۱۳ نازل سوخت مورد آزمون قرار گرفت و کمیت ۱۵ هزار و ۶۰۰ فرآورده بسته‌بندی‌شده بررسی شد. همچنین یک‌هزار و ۲۶۴ ترازوی مورد استفاده در فروشگاه‌ها و ۶۴۹ باسکول ثابت مورد کنترل و آزمون قرار گرفتند.

وی با اشاره به ظرفیت آزمایشگاهی استان اظهار کرد: ۵۰ آزمایشگاه همکار و تأییدصلاحیت‌شده در استان فعالیت دارند که شامل سه آزمایشگاه کالیبراسیون، چهار آزمایشگاه اندازه‌شناسی، دو آزمایشگاه تعیین ماهیت و ۴۱ آزمایشگاه آزمون محصول است.

مدیرکل استاندارد استان زنجان همچنین از انجام ۱۹ ارزیابی برای شرکت‌های بازرسی و ۴۳۴ ارزیابی برای آزمایشگاه‌های همکار خبر داد و گفت: در این مدت ۶۳۵ گواهی ایمنی آسانسور صادر شده است.

بررسی ۳۴ پرونده تخلف در کمیسیون ماده ۴۲

آهنی با اشاره به فعالیت کمیسیون ماده ۴۲ استاندارد اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، ۱۷ جلسه این کمیسیون برگزار و ۳۴ پرونده تخلف بررسی شد.

وی افزود: نمایندگان دستگاه قضایی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اتاق‌های اصناف و تعاون و کارشناسان استاندارد از جمله اعضای این کمیسیون هستند.

مدیرکل استاندارد استان زنجان با تشریح نحوه برخورد با محصولات نامنطبق با استاندارد گفت: نقص‌های مشاهده‌شده در محصولات بر اساس میزان اهمیت به سه گروه جزئی، عمده و بحرانی تقسیم می‌شوند. در صورت مشاهده نقص بحرانی، موضوع به واحد تولیدی اعلام و جمع‌آوری فرآورده‌های مربوطه از بازار پیگیری می‌شود.

آهنی ادامه داد: اگر امکان اصلاح محصول وجود داشته باشد، اصلاح و بهسازی آن با نظارت کارشناسان انجام می‌شود و در غیر این صورت، اقدامات قانونی در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر تداوم نظارت‌ها پس از صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اظهار کرد: در سال نخست، نمونه‌برداری از فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری هر دو ماه یک‌بار انجام می‌شود. در صورت عادی بودن نتایج آزمون‌ها، تعداد نمونه‌برداری‌ها در سال دوم از شش نوبت به چهار نوبت کاهش می‌یابد و در صورت تداوم انطباق، امکان کاهش آن به دو نوبت در سال نیز وجود دارد.

وی افزود: این روند برای همه فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری، از جمله محصولات ساختمانی، غذایی، بهداشتی، برقی و مکانیکی اجرا می‌شود.

تجهیزات بازی زنجان در مسیر استانداردسازی

مدیرکل استاندارد استان زنجان با اشاره به وضعیت تجهیزات تفریحی گفت: در شهربازی‌ها به دلیل مشخص بودن بهره‌بردار، امکان پیگیری تخلفات و برخورد با تجهیزات غیراستاندارد وجود دارد و در صورت لزوم می‌توان تجهیزات را از مجموعه خارج کرد.

آهنی درباره تجهیزات تفریحی مستقر در کارگاه‌ها که مسئولیت آنها بر عهده شهرداری است، افزود: جلسات متعددی با مسئولان شهرداری برگزار و اقداماتی برای تعویض و تغییر تجهیزات انجام شده است، اما هنوز همه این تجهیزات استانداردسازی نشده‌اند.

وی ادامه داد: امسال برای نخستین بار تجهیزات بازی در شهر زنجان وارد فرایند بررسی و استانداردسازی شده‌اند و امیدواریم این روند به‌گونه‌ای پیش برود که تجهیزات مذکور برای فصل بهره‌برداری سال آینده به استاندارد‌های لازم برسند.

آهنی با بیان اینکه بیشتر تجهیزات مورد استفاده در شهربازی‌ها دارای استاندارد هستند، گفت: در مواردی که مجموعه‌ای مجوز بهره‌برداری نداشته باشد، از بهره‌بردار تعهد گرفته می‌شود که از تجهیزات استفاده نکند. با این حال، وضعیت تجهیزات و اعتبار گواهی‌های استاندارد باید به‌صورت مستمر بررسی شود.

پیگیری شکایت از محصولات دارای نشان استاندارد

وی درباره رسیدگی به شکایت‌های مربوط به کالا‌های دارای نشان استاندارد اظهار کرد: در صورت دریافت شکایت درباره عملکرد محصولی که نشان استاندارد دارد، موضوع از سوی این اداره‌کل پیگیری و علت مشکل با بررسی وضعیت واحد تولیدی مربوطه مشخص می‌شود.

آهنی افزود: در صورت امکان، محصول برای ارزیابی بررسی می‌شود و اگر مشخص شود مشکل از سوی تولیدکننده بوده است، جبران خسارت شاکی پیگیری خواهد شد.

وی درباره کنترل ترازو‌های مورد استفاده دستفروشان نیز گفت: به دلیل جابه‌جایی مداوم، ممکن است ترازو‌ها از وضعیت تنظیم و صحت اندازه‌گیری خارج شوند. کارشناسان پس از بررسی عملکرد ترازو، برچسب کنترلی روی آن نصب می‌کنند، اما گاهی پس از کنترل، تغییراتی در دستگاه ایجاد می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان زنجان ادامه داد: کنترل صحت عملکرد ترازو‌ها در طول سال انجام می‌شود، اما به دلیل جابه‌جایی و تغییرات احتمالی دستگاه‌ها، نظارت مستمر بر همه آنها امکان‌پذیر نیست و در برخی موارد، مشکلات پس از بازرسی اولیه بروز می‌کند.

صدور ۲۴۰ گواهی انطباق وارداتی

آهنی با اشاره به ارزیابی انطباق کالا‌های صادراتی و وارداتی گفت: در نیمه نخست امسال، ۱۶ گواهی انطباق صادراتی و ۲۴۰ گواهی انطباق وارداتی صادر شده است که بخش عمده کالا‌های وارداتی را مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و ماشین‌آلات مورد نیاز واحد‌های تولیدی تشکیل می‌دهند.

وی همچنین درباره گواهی محصولات کشاورزی اظهار کرد: تاکنون در استان زنجان گواهی محصول ارگانیک صادر نشده است؛ چراکه این دستورالعمل شرایط خاص و پیچیده‌تری دارد. با این حال، برای برخی محصولات کشاورزی که میزان آلاینده‌ها و باقی‌مانده سموم و کود‌های کشاورزی آنها با حدود مجاز تعیین‌شده مطابقت دارد، با همکاری سازمان جهاد کشاورزی گواهی مربوطه صادر می‌شود.

انجام بیش از ۶۰۰ ساعت‌نفر آموزش کارکنان استاندارد

مدیرکل استاندارد استان زنجان با اشاره به فعالیت‌های آموزشی این اداره‌کل گفت: آموزش مدیران کنترل کیفیت ۲۲ هزار و ۸۲۶ نفرساعت، آموزش کارشناسان استاندارد ۹۵۷ نفرساعت و آموزش کارکنان ۲ هزار و ۳۳۲ نفرساعت بوده است.

آهنی همچنین از انجام فعالیت‌های اطلاع‌رسانی با هدف معرفی فعالیت‌ها و ترویج فرهنگ استاندارد خبر داد و افزود: در این مدت ۳۷۰ مورد انتشار خبر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، ۶۱ مورد جانمایی تبلیغات محیطی، ۱۱۶ خبر درباره فعالیت‌های سازمان، ۳۷ مقاله، ۲۲ گفت‌وگوی رسانه‌ای با مدیران و کارشناسان و ۳۳ مورد بازدید آموزشی و رسمی انجام شده است.