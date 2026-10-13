دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از برگزاری همایش بین‌المللی امام خامنه‌ای در آذر با موضوع حکمرانی فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی خبر داد و گفت: در کنار این همایش تخصصی، جشنواره‌ای نیز با هدف ارائه و نمایش آثار هنری برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره برگزاری همایش بین‌المللی امام شهید گفت: بخش مربوط به حکمرانی فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی این همایش در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: این همایش قرار است در آذر با تمرکز بر حوزه فرهنگ، نهاد‌های مورد توجه امام شهید در این حوزه و ابعاد مختلف حکمرانی فرهنگی برگزار شود. سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، راهبری و نگاه قرارگاهی به فرهنگ از جمله موضوع‌های مورد تأکید در این همایش است.

خسروپناه با توجه به اهمیت نگاه امام شهید به شخصیت‌های فرهنگی کشور، تصریح کرد: در این همایش تلاش می‌کنیم به دیدگاه‌های ایشان درباره شخصیت‌های برجسته فرهنگی، از جمله علامه طباطبایی و دیگر چهره‌های شاخص این حوزه بپردازیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، همچنین از دعوت پژوهشگران برای مشارکت در این رویداد خبر داد و گفت: محققان می‌توانند مقاله‌ها، پادکست‌ها و آثار مبتنی بر فناوری‌های نوین خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

خسروپناه در پایان، بیان داشت: در کنار این همایش تخصصی، جشنواره‌ای برگزار می‌شود تا زمینه ارائه و نمایش آثار و فعالیت‌های هنری مربوط به موضوع همایش فراهم شود.