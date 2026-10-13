با آغاز کشت گندم در خدابنده، قطب تولید این محصول در زنجان، گرانی نهاده‌ها و سوخت ماشین‌آلات دغدغه کشاورزان این منطقه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ خدابنده به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید گندم در استان زنجان، با آغاز فصل کشت این محصول راهبردی، بار دیگر در خط مقدم تأمین امنیت غذایی قرار گرفته است؛ اما افزایش هزینه‌های تولید، از گرانی نهاده‌ها تا سوخت ماشین‌آلات کشاورزی، چالش‌هایی است که می‌تواند بر روند کشت و میزان تولید اثر بگذارد.

شهرستان خدابنده با برخورداری از ظرفیت گسترده کشاورزی، یکی از مناطق مهم تولید گندم در استان زنجان به شمار می‌رود؛ به‌طوری‌که سالانه حدود ۱۶۰ هزار هکتار از اراضی این شهرستان به کشت گندم اختصاص می‌یابد.

با آغاز فصل کشت گندم، کشاورزان این شهرستان فعالیت خود را برای کشت محصولی که نقشی مهم در تأمین امنیت غذایی منطقه و استان دارد، آغاز کرده‌اند.

با این حال، افزایش هزینه‌های تولید، از جمله گرانی نهاده‌های کشاورزی و تأمین گازوئیل مورد نیاز ماشین‌آلات، از مهم‌ترین دغدغه‌های کشاورزان در فصل کشت است؛ مسائلی که مدیریت و تأمین به‌موقع نیازهای تولید می‌تواند در کاهش آثار آن بر روند کشت مؤثر باشد.

کارشناسان بخش کشاورزی نیز بر اهمیت استفاده از بذرهای اصلاح‌شده، رعایت اصول فنی کشت و مدیریت صحیح مزارع تأکید دارند و این عوامل را در افزایش بهره‌وری و دستیابی به محصولی باکیفیت مؤثر می‌دانند.

با توجه به جایگاه خدابنده در تولید گندم استان، حمایت از کشاورزان، تأمین به‌موقع نهاده‌ها و مدیریت هزینه‌های تولید می‌تواند نقش مهمی در حفظ ظرفیت تولید و تقویت امنیت غذایی داشته باشد.