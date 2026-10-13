در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان لرستان ۱۰ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی استان بررسی و تصمیمات لازم برای رفع موانع و تسهیل در ادامه فعالیت این واحدها اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،در این نشست پرونده‌های شرکت توسعه آسیا تجارت لرستان (مجتمع خجسته)،شرکت علم‌آوران شایور شهرک صنعتی شماره ۲ خرم‌آباد، شرکت تشریفات و لواشک می‌خوش، شرکت کارخانجات کاشی جم ،شرکت تعاونی زیبا نگار لرستان، شرکت خارادژ، کیک و کلوچه پردیس ممتاز، کارخانجات نساجی بروجرد و تعاونی نیاز پلیمر مطرح و درباره مسائل و موانع پیش روی فعالیت آنها تصمیم‌گیری شد.

در جریان این نشست همچنین راهکارهای لازم برای رفع مشکلات مالی و بانکی تأمین زیرساخت‌ها تسهیل امور اجرایی و حمایت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل مرتبط موظف به پیگیری و اجرای مصوبات شدند.

تصمیمات این کارگروه در راستای حمایت از تولید رفع موانع فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی حفظ ظرفیت‌های موجود و کمک به پایداری اشتغال در استان لرستان اتخاذ شد.