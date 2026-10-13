به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سردار مرتضی عباسی فرمانده انتظامی استان زنجان با تأکید بر عزم جدی فراجا برای مقابله با مخلان نظم اقتصادی، گفت: اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان با بهره‌گیری از رصد اطلاعاتی دقیق و اقدامات کنترلی، موفق به شناسایی دو دستگاه کامیون حامل کالا‌های قاچاق شدند.

وی با بیان اینکه متهمان قصد داشتند این محموله‌ها را از محور‌های مواصلاتی استان عبور دهند، افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضایی، خودرو‌های مذکور را متوقف و در بازرسی دقیق، مقادیر قابل‌توجهی لوازم آرایشی، بهداشتی و اقلام خوراکی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

سردار عباسی، ارزش ریالی کالا‌های مکشوفه را طبق برآورد کارشناسان، ۵۰ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: در این عملیات ۲ نفر متهم دستگیر شدند که پس از تکمیل پرونده و بازجویی‌های اولیه، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به نقش مخرب قاچاق کالا بر پیکره تولید داخلی و اقتصاد کشور، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و اخبار پیرامون فعالیت‌های غیرقانونی، احتکار و قاچاق را از طریق شماره ۱۱۰ و یا سامانه ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند.