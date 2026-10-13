سهراب بختیاری راده گفت: بازیکنان استقلال در شرایط سخت، کاری می‌کنند تا ما به آنها افتخار کنیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سهراب بختیاری زاده سرمربی تیم استقلال بعد از برد ۲ بر یک این تیم مقابل الغرافه قطر در لیگ نخبگان آسیا اظهار کرد: خیلی خوشحالم که بازی را بردیم هم به علت ۳ امتیاز و هم به خاطر تلاش بچه‌ها که ستودنی بود. با احترام به تیم حریف ما می‌توانستیم گل‌های بیشتری هم بزنیم. البته آنها هم موقعیت داشتند که مدافعان و دروازه بان ما فداکاری کرد.

سرمربی استقلال افزود: دو مساله ما را اذیت کرد، نخست شرایط بد آب و هوایی و دیگری مصدومیت بد موقع دو بازیکن تیممان که مجبور شدیم تعویض اجباری داشته باشیم. بازیکنان ما در شرایط سخت کاری می‌کنند که هواداران و ما به آنها افتخار کنیم.

حسین گودرزی بازیکن استقلال که به عنوان بهترین بازیکن مصاف با الغرافه انتخاب شد، در نشست خبری گفت: به هواداران بزرگ استقلال تبریک می‌گویم.

- شرایط آب و هوایی به حصوص در نیمه اول ما را خیلی اذیت کرد.

- بدون کمک هم‌تیمی‌هایم نمی‌توانستم عنوان بهترین بازیکن زمین را کسب کنم.

- ما تیم و هواداران بزرگی داریم و با تمام وجود می‌جنگیم تا هواداران را خوشحال کنیم.