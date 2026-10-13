

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا با نتیجه ۲ بر یک مقابل الغرافه قطر به برتری رسید.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در این دیدار نمایش خوبی ارائه کردند و توانستند سه امتیاز مهم و ارزشمند را در زمین حریف به دست بیاورند.

پس از پایان این مسابقه، گودرزی از سوی برگزارکنندگان لیگ نخبگان آسیا به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد و جایزه ویژه خود را دریافت کرد.