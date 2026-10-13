به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سه شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۵۷ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۱۷ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۴۶ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۳ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۳ دقیقه

ذکر روز سه شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ارحم الراحمین

حدیث روز:

امام باقر علیه السلام فرمود: اِنَّ اللّه عَزَّوَجَلَّ یَقى بِالتَّقوى عَنِ العَبدِ ما عَزُبَ عَنهُ عَقلُهُ وَ یُجَلّى بِالتَّقوى عَنهُ عَماهُ وَ جَهلَهُ.

خداوند عزوجل به وسیله تقوا، انسان را از آنچه عقلش به آن نمى رسد، حفظ مى کند و کوردلى و نادانى را از او دور مى نماید. (کافى، ج ۸، ص ۵۲، ح ۱۶)

احکام شرعی:

واگذارى منفعت ملك براى مدّت محدود

سوال) آيا ملكيت زمانى، براى مدت محدودى در سال به اشخاص حقيقى يا حقوقى قابل واگذارى است؟

جواب) واگذارى منفعت ملك به شخص حقيقى يا حقوقى براى مدّت محدود در يك سال يا براى همان مدّت محدود در چند سال به صورت اجاره يا صلح منفعت اشكال شرعى ندارد خواه واگذارى تمام منفعت به يك شخص و يا واگذارى منفعت به چند نفر به نحو مشاع كه در همان زمان واگذارى، همه افراد مورد نظر مالك آن منفعت باشند، لكن مشروط به اينكه بين خود توافق كنند كه هر فردى به تنهايى در يك زمان معين از آن استفاده كند.ولى ملكيت زمانى عين به نحوى كه عين را مالك باشد تا زمان مشخصى، اين صورت شرعى ندارد خواه به صورت فردى و خواه به صورت جمعى به نحو اشاعه، به نحوى كه نفر اول فقط در زمان اول و نفر دوم در زمان دوم مالك عين باشد و يا چند نفر مجموعاً به نحو مشاع تا زمان خاصى مالك آن عين باشد، اين صورت شرعى ندارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)