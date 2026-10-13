تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌الملل تاکید کرد: ایران در صورت وقوع جنگ، با تمام توان و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های استراتژیک (راهبردی)، دشمن را به‌سرعت به زانو درمی‌آورد؛ چنان‌ که یمن نیز ثابت کرده است در برابر حمله به متحدان خود در غزه، لبنان یا ایران، سکوت نخواهد کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای سعدالله زارعی در برنامه گفتگوی ویژه خبری به موضوع «آخرین تحولات میدانی جنگ در یمن» پرداخت و به پرسش‌های مطرح شده، پاسخ داد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سوال: در روز‌های گذشته به ویژه حمله‌های انصارالله به فرودگاه ملک خالد در ریاض خیلی بازتاب رسانه‌ای پیدا کرد، چرا الان فرودگاه‌ها جزو اهداف انصارالله قرار گرفته است و تحلیل شما از تنش‌های اخیر چیست؟

زارعی: انصارالله تحت تاثیر وضعیتی که سعودی‌ها طی ۱۲ سال گذشته در یمن تحمیل کردند یعنی از یک طرف بحث محاصره است که در طول ۱۲ سال یمن از حیث دریایی، از حیث هوایی یعنی فرودگاه‌ها و از حیث زمینی تحت محاصره عربستان سعودی بوده و یکی هم از لحاظ جنگ که در طول این مدت حداقل ۹ سال سعودی‌ها به همراه ائتلافی از حدود ۱۹ کشور به یمن حمله کردند الان هم مرتب دارند به یمن حمله می‌کنند همین امروز حمله‌شان به منطقه الجوف را شاهد بودیم یمنی‌ها می‌گویند باید این دو اقدام برطرف بشود یکی رفع محاصره است از جمله آزاد شدن فرودگاه‌ها و یکی هم بحث پایان جنگ است این دو خواسته منطقی است که یمنی‌ها مطرح می‌کنند هر که کشوری می‌خواهد اگر جنگی هست پایان پیدا کند و اگر تحت محاصره است محاصره برداشته شود کما اینکه جمهوری اسلامی هم در بحث محاصره و تحریم همین نگاه را دارد، سعودی‌ها به صورت مسالمت آمیز این را در جریان مذاکراتی که چه به صورت دوجانبه بین یمنی‌ها و عربستان سعودی پیش آمد.

چه سه جانبه با میزبانی عمان انجام شد زیر بار این دو خواسته منطقی نرفتند ضمناً بر تزریقات علیه یمن هم افزوده شد یعنی فشار‌های جدیدی وارد شد تا حدی که وقتی یمنی‌ها خواستند یک هواپیما را بپذیرند که در صنعا به زمین بنشیند و اینها بتوانند در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب در تهران شرکت کنند سعودی‌ها اجازه ندادند که حتی یک پرواز بین یمن و ایران برقرار بشود و فرودگاه صنعا را مورد حمله قرار دادند که بعد پرواز ناگزیر شد در حدیده به زمین بنشیند انصارالله از حدود دو ماه پیش گفتند دو اقدام باید اتفاق بیفتد اگر به صورت مسالمت آمیز سعودی‌ها تن نمی‌دهند ما متقابلاً اقدامات مشابه را علیه عربستان به اجرا می‌گذاریم یعنی اولاً محاصره‌ای که متوجه یمن است این را متوجه عربستان سعودی می‌کنیم بنادر و مراکز صادرات سعودی را تحت محاصره تحت فشار نظامی قرار می‌دهیم لذا اقداماتی را در دریای سرخ علیه مراکز صادرات نفت عربستان به اجرا گذاشتند و همینطور در بحث فرودگاه‌ها اینکه به هر حال در اینجا فرودگاهی نمی‌تواند فعال باشد فرودگاه‌های عربستان سعودی هم می‌شود تعطیل شود و اینها شروع کردند.

حملاتی را متوجه فرودگاه عربستان سعودی کردند و جالب این است که در روز‌های گذشته اینها به سه مرکز فرودگاهی در سه نقطه عربستان سعودی حمله کردند به صورت نمادین یکی حمله به فرودگاه اب‌ها بود که در مرز یمن و نزدیک دریای سرخ قرار دارد و یکی به فرودگاه دمام بود که دمام در قسمت شرقی عربستان سعودی و در نزدیکی سواحل خلیج فارس واقع شده و یکی ریاض که در مرکز عربستان سعودی است یعنی از نظر جغرافیایی در مرکزیت عربستان واقع شده به این سه نقطه در یک زمان کوتاه حمله کردند و عملاً پرواز‌ها را در این سه نقطه عربستان سعودی مختل کردند یعنی نشان دادند که اگر عربستان سعودی دست از محاصره هوایی یمن برندارد یمنی‌های امکانات دارند که بتوانند متقابلاً پرواز‌های عربستان سعودی را مختل کنند کما اینکه در همین دو روز گذشته انصارالله اعلام کرد که آسمان عربستان سعودی به جز در خصوص مکه و مدینه امنیت ندارد و پرواز صورت نگیرد و عملاً آنجا را محاصره کرد، ضمناً این هشدار انصارالله سبب شد که در دو روز گذشته بخش وسیعی از پرواز‌ها به سمت عربستان سعودی کنسل بشود و حتی بعضی از شرکت‌های معتبر پروازی اروپا اعلام کردند که تا ۱۰ اسفند ما پرواز به عربستان سعودی را به حالت تعلیق در می‌آوریم.

یعنی از مهر تا اسفند که یک دوره تقریباً ۵،۶ ماهه می‌شود گفتند ما پروازی نخواهیم داشت بنابراین مشخص است که یمنی‌ها توان اینکه متقابلاً محاصره را بر عربستان سعودی تحمیل کنند را دارند ضمن اینکه بحث خاتمه جنگ هم یمنی‌ها با حملاتی که این چند روز انجام دادند چه در داخل یمن نگاه کنید در این یکی دو روز یمنی‌ها هم در تعز جنگیدند و پیشروی داشتند امشب خبر بود که اینها بر ارتفاعات جبل الراس مسلط شدند و دارند کاملاً بر تعز مسلط می‌شوند و حملاتی را در لحج داشتند که چسبیده به منطقه تعز است و همزمان در جنوب مارب عملیات داشتند که می‌شود در منطقه نسبتا شمالی یمن و همزمان با اینکه یمنی‌ها در این دو سه جبهه درگیر بودند هم در مراکز نفتی عربستان سعودی عملیات انجام دادند و هم عملیات‌هایی را متوجه فرودگاه‌های عربستان کردند از جمله امروز فرودگاه ملک خالد مورد حمله قرار گرفت بنابراین کاملاً واضح است که اگر صعودی‌ها به صورت منطقی تن به این دو خواسته انسانی یمنی‌ها ندهند یعنی رفع محاصره توجیه ندارد علیه یک ملت یا جنگ خارجی علیه یک ملت توجیه ندارد انصارالله هیچ انگیزه‌ای ندارد که بخواهد به عربستان حمله کند یا عربستان را تحت محاصره قرار بدهد زندگی خودش را می‌خواهد داشته باشد و در این فضایی که سعودی‌ها نمی‌خواهند که یمنی‌ها زندگی عادی خودشان را داشته باشند طبیعتاً یمنی‌ها هم از قدرت خودشان برای رفع این مسائل استفاده می‌کنند.

سوال: اینکه الان عربستان زیر ضرب انصارالله یمن است، اما با این حال او هم اقدامات متقابل انجام می‌دهد و همچنان حملات خودش را دارد و مواضع انصارالله را در نقاط مختلف حتی به شکلی شاید بشود گفت وحشیانه برخی از روستا‌ها به تعبیر اینکه قتل عام دارد اتفاق می‌افتد عربستان دارد مرتکب می‌شود با وجود اینکه عربستان با آن پاسخ آمریکایی‌ها مواجه شده از کشور‌های دیگری استمداد کرد و خیلی جواب متقن دریافت نکرد و می‌داند که الان انصارالله با چه قدرتی دارد عربستان را زیر ضرب می‌گیرد چرا همچنان دارد ادامه می‌دهد و شرایط انصارالله را نمی‌پذیرد؟

زارعی: یک چیزی را سعودی‌ها فرض گرفتند که واقعاً فرض غلطی هم است و آن فرض این است که اگر یمنی‌ها در جنوب شبه جزیره جان بگیرند پا بگیرند قدرتی به هم بزنند در اینجا عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، بحرین و مجموعه کشور‌هایی که در یک شبه فدراسیونی تحت نفوذ و حاکمیت غرب در اینجا زندگی کردند حدود ۸۰،۹۰ سال البته نه همه آنها، عربستان سعودی ۸۰،۹۰ سال و بعضی‌ها مثل امارات حدود مثلاً ۵۰،۶۰ سال در اینجا وجود پیدا کردند اینها دیگر نمی‌توانند آن حالت منسجم فدراسیونی را داشته باشند و عربستان سعودی قدرت گذشته را نخواهد داشت یمن آن ظرفیت را دارد که بتواند آن نقش سابق عربستان سعودی را در دست بگیرد ضمن اینکه این ایدئولوژی مقاومت یمنی‌ها در مقابل غرب و در مقابل اسرائیل و در مقابل عوامل آمریکا و اسرائیل در آن طرف آب یعنی سمت آفریقا در سومالی، جیبوتی، اریتره، سودان و در کل این منطقه خریدار دارد یعنی این ایدئولوژی حتماً گسترش پیدا می‌کند به عربستان سعودی در یک فضای محاصره شده که قرار می‌گیرد به این ترتیب که شمال عربستان سعودی ایران و عراق است، جنوبش یمن است، غرب عربستان سعودی می‌شود کشور‌های ساحل غربی دریای سرخ همین کشور‌های آفریقایی که نام بردم اگر اینها در یک فضای نسبتا تهاجمی نسبت به عربستان سعودی قرار بگیرند موقعیت ژئوپلیتیکی عربستان سعودی به شدت تنزل پیدا می‌کند و در داخل عربستان اتفاقاتی می‌افتد حتماً، چون نمی‌شود که مثلاً یک محیط جغرافیایی از شمالش که ایران است و از شمال غربی که عراق است، از جنوب که یمن است و سواحل غربی دریای سرخ که کشور‌های آفریقایی می‌شوند و الان همین استعداد را دارند تحت فشار قرار بگیرد و هیچ تاثیری در جغرافیای عربستان نگذارد.

سوال: پس چرا ادامه می‌دهد؟

زارعی: به نظر من سعودی‌ها یک بازی احمقانه شروع کردند، احساس اینکه راهی غیر از این جلوی آنها نیست را دارند انتخاب می‌کنند شما ببینید همین چند روزه چه اتفاقاتی افتاده یعنی چه کار‌هایی دیوانه واری را عربستان انجام داده مثلاً یک قرارداد ۱۲ میلیاردی برای خرید موشک‌های زمین به زمین و زمین به هوا سعودی‌ها دنبال کردند. البته ریشه هاش در گذشته بود این قرارداد ولی فعال کردند، ۱۲ میلیارد خرید برای جنگ با یمن، این واقعا احمقانه است، در حالی که انصارالله می‌گوید چرا می‌جنگی، ما کاری به تو نداریم، ما کشورخودمان را می‌خواهیم، ما سرزمین خودمان را می‌خواهیم، حتی این یمنی‌هایی که مرکزشان صنعاست، نمی‌گویند کل یمن، الان این‌ها ادعای این که بخواهند عدن را بگیرند، حضررموت بگیرند، شوه را بگیرند، این مناطق را بخواهند بگیرند، ندارند، اصلا انگیزه‌ای ندارند برای این که بخواهند گسترش دهند موقعیت خودشان را در قسمت‌های شرقی یمن، می‌گوید چرا می‌خواهید بجنگی، ما کاری با تو نداریم، ما می‌گوییم محاصره ما بردار، جنگ را متوقف کن، تو هم برو زندگی خودت را بکن، او آمده یک قرارداد ۱۲ میلیاردی یک جا، از سوریه و افغانستان تقاضای نیروی سابقه جنگ‌های چریکی دارد که این جا کمک کند، از آمریکا درخواست کرده که از طریق هوایی به ما کمک دهید، از امارات درخواست کمک کرده، از ترکیه، پاکستان و مصر درخواست کمک کرده، از محیط پیرامونی خودش کشور‌هایی مثل کویت درخواست کرده، دارد تلاش می‌کند که یک فضای ائتلافی راه بیاندازد و می‌خواهد مشکلش را حل کند.

شما قبلا این کار را کردی، درسال ۱۳۹۴ که جنگ علیه یمن انجام دادید، ۱۹ کشور را آوردید پای کار، قطعنامه سازمان ملل گرفتید وآن موقع که این کار‌ها را کردی، این یمنی‌ها تقریبا یک سی‌ام یا چهلم قدرت امروز بودند، اصلا توانایی شلیک قدرت موشک بالستیک نبود در یمن، آن موقع شما با ۱۹ کشور آمدید نشده و شکست خوردی، ۹ سال هم جنگیدید، دومرتبه درفضایی که همه صحبت از این می‌کنند که منطقه با به آتش کشیده شده، بیایید کاری کنیم که اوضاع نزول پیدا کند، کنترل شود، همه دنبال کنترل آتش هستند، شما آمدید دو دفعه آتش یمن را شعله ور می‌کنید، این معلوم است احمقانه است و راه به جایی نمی‌برد، چرا عربستان این را ادامه می‌دهد، با یک تحلیل غلط، این که این جا جنگ تمام و ممات است و اگر این جا پیروز نشوم مرگ من حتمی است و این جنگ احمقانه سعودی‌ها علیه خودشان ادامه می‌دهند.

سوال: ضمن این که امارات بن زاید ناراحت اتفاقاتی که بن سلمان می‌افتد، ناراحت نیست و بسا خوشحال هم باشد و عربستانی یک تفاهم امنیتی دفاعی با پاکستان و ترکیه داشتند و یک سری اطلاعات مستشاری که خیلی به دردشان بخورد، خیلی ورود به این ماجرا نداشتند، عربستان هم روی توان انصارالله محاسبه غلطی داشت و هم بیش از حد روی کمک آمریکا حساب می‌کرد؟

زارعی: سعودی هم خیال نمی‌کرد این همه خدماتی که انجام داده این جا بی مواجب بماند، ضمن این که هم امارات، هم پاکستان و هم ترکیه، هم مصر و هم حتی آمریکا حتی رژیم صهیونیستی، در مواجه با یمنی‌ها به شدت احتیاط می‌کنند.همه این‌ها هم یک جوری، یک جایی، یک ضرب شصتی از یمنی‌ها خوردند، یعنی اسرائیل خورده، یک زمانی مشکلش یمن بود در جنگ غزه، آمریکایی‌ها جداگانه خوردند در ماجرای زدن کشتی‌ها و عقب نشینی همین ترامپ از همین یمنی ها. یک جورایی ترکیه قبلا این ضربه را خورده در دوره عثمانی، یک بار شکست خورده از یمنی ها، مصری‌ها یک بار شکست خوردند از یمنی ها، پاکستانی یک جا‌هایی ضربه خوردند و الان هم در معرض ضربه هستند، همه دارند احتیاط می‌کنند، حتی این آمده از سوریه درخواست کمک کرده، سوریه وضعش معلوم است، وضع این آقای محمد الجولانی معلوم است در رابطه با سعودی، این‌ها خودش ابنای سعودی می‌دانند، اما در همین جا وقتی سعودی درخواست کرده، سخنگوی این جریان آمد اعلام کرد که ما البته در کنار برادران سعودی هستیم.

اما چنین درخواستی از ما صورت نگرفته است، در حالی که صورت گرفته و این‌ها نتوانستند بیایند جلو، می‌دانند که حریف نیستند، حریف یمنی‌ها دلاور نیستند، لذا هم در فضای احتیاط به سر می‌برند، سعودی‌ها کاملا به نفع شان است که به این علامت‌های صلح پاسخ مثبت دهند، یمنی‌ها این را بار‌ها تکرار کردند در مذاکرات خصوصی و هم در بیان عمومی و هم جمهوری اسلامی امروز یا دیروز بود که آقای عراقچی یک، امروز بود یک تماس تلفنی داشت با بن فرحان وزیر خارجه عربستان و گفت که ما آمادگی داریم روند صلح و گفتگوبین یمنی و عربستان برقرار کنیم به خاطر این که این صلح متضمن آن دو نکته است البته، یعنی یمنی‌ها صحبت از صلح می‌کنند یا ایران صحبت از برقراری یک مناسبات صلح بین عربستان و یمن می‌کند.

یعنی صلحی که جنگ نباشد، توقف جنگ یا پایان جنگ و صلحی که محاصره نباشد، این دو تا ابرخواسته یمنی‌ها این دوتاست و ایران هم بر همین اساس این گفت‌و‌گو با بن فرحان داشته، البته آن‌ها پاسخ متکبرانه‌ای دادند، چیزی که بن فرحان منتشر کرد این بود که بله آقای عراقچی گرفته و درباره نگرانی‌های ایران از مسائل منطقه ای صحبت کرده، در حالی که ما که در اوج عزت و قدرت هستیم، یمنی‌ها هم در اوج عزت و قدرت هستند. بحث هم بحث یمن بوده، در توییت آقای عراقچی مشخص است، در اعلامیه اش یا بیانه اش مشخص کرده که فقط بحث یمن بوده، نه بحث منطقه و در بحث منطقه هم این جا ما در واقع دوستی خودمان را نشان دادیم که آقای سعودی که زیر فشار هستی، این دو خواسته منطقی یمن را قبول کن، این جنگ تمام می‌شود، سعودی‌ها در موقعیتی هستند که احساس سختی نیست به این جنگ دارند، یعنی احساس می‌کنند که یا باید ببرند یا ببرند بروند و ظاهرا این‌ها رفتن را انتخاب کردند بین این دو مسئله.

سوال: این کار احمقانه‌ای به تعبیر شما خرید ۱۲ میلیارد دلار در همین اتفاق زدن ملک خالد ریاض، گفته شد هیچ پدافندی عمل نکرده و موشک‌های انصارالله خیلی راحت عبور کرده، این اتفاق عجیبی است، با خرید تسلیحاتی که عربستان از آمریکایی‌ها داشت این سرمایه گذاری امروز به کارش نیامده است؟

زارعی: اساسا تق سیستم‌های پدافندی و دفاعی درآمده، این جنگی که با ایران داشتند، نه تاد‌ها موفق شدند، نه پاتریوت‌ها موفق شدند، نه اف ۳۵‌ها موفق شدند، نه بی ۲ موفق شدند، تمام سیستم‌های دفاعی حتی آن جایی که چند لایه بوده، مثلا آرامکویی که مورد اصابت قرارگرفته و امروز رئیس آرامکو هشدار داد که اوضاع دارد وخیم می‌شود، این پدافند چند لایه داشته و جنگ با ایران نشان داد که قدرتی وجود دارد که از این لایه‌ها عبور می‌کند. یمنی‌ها هم الان عبور کردند و این را می‌دانید که شما الان پوشش‌های حفاظتی تاسیسات آمریکایی – سعودی، به غیر ازسعودی در منطقه از قبل از جنگ ایران ضعیف‌تر شده، چون این سیستم‌ها آسیب دیدند، بالای ۵۰ درصد سیستم‌های پدافندی که آمریکایی‌ها این جا چه انفرادی و چه چند لایه احداث کرده بودند، این‌ها همه شان آسیب دیدند.

الان آن قدرت پدافندی قبل از جنگ را ندارند، ضمنا اعتمادی هم دیگر وجود ندارد به این سیستم‌های پدافندی و مشخص است که نه آرامکویی ایمن است با این پوشش‌ها، نه فرودگاه‌ها ایمن هستند، نه مراکز نظامی ایمن هستند، نه ناو‌ها ایمن هستند، هیچ موقعیتی ایمنی دیگر در منطقه وجود ندارد و البته واقعا ایران دنبال جنگ نیست، انصارالله دنبال جنگ نیست، منتها ما در یک شرایطی قرار گرفتیم که باید از خودمان و منافع مان، موجودمان، حقوق مان دفاع کنیم و این دفاع اگر که با پاسخ مثبت مواجه نشود، یعنی به صورت مسالمت آمیزی حق و حقوق ما را این‌ها قبول نکنند، خوب ما ناگزیر هستیم که با استفاده از زور برای تحقق حقوق مان اقدام کنیم و استفاده از زور به نفع سعودی، اماراتی‌ها، کویتی‌ها و این کشور‌های جنوب به خصوص نیست، این چیزی است که همه متوجه‌اند و بار‌ها درباره اش صحبت شده است.

سوال: همین الان سر ماجرای روسیه و آن توافقی که با آمریکایی‌ها و ترامپ مشخصا انجام دادند که خیلی غربی‌ها ازاین ماجرا سرخورده هستند، یعنی احساس شان این است که ترامپ زلنسکی و کل اوکراین و اروپا سرماجرای روسیه، سر آن ۳۰۰ هزار تن گازوئیل فروخت، الان عربستان چنین احساسی نسبت به ترامپ دارد، کسانی که تحت حمایت آمریکا بودند و یا اعتمادی به آمریکا داشتند حسابی نمی‌شود کرد، بزنگاهی که نیاز دارد او سر مصلحت خودش می‌اندیشد ولو این که ۳۰۰ هزار تن گازوئیل که عملا برای اقتصاد تو کارایی ندارد، ولی سر همان ۳۰۰ هزار تن اوکراین و زلنسکی و حتی رابطه اش با اروپایی‌ها به هم بزند؟

زارعی: الان اظهارت زلنسکی و عربستان را کنار هم بگذارید خیلی شبیه هم شده، ادبیات یاس، انتقاد و گلایه نسبت به نوع همکاری‌هایی که با این‌ها شود، نسبت به این که ائتلاف نمی‌شود تشکیل داد، کشور‌هایی که مدعی حمایت بودند، یه گام به عقب برداشتند، این‌ها را در نظر بگیرید و کنار این مسئله یک چیز دیگری هم این‌ها را آزار می‌دهد، آن هم این است که جمهوری اسلامی برخلاف آمریکا از متحدانش با قدرت حمایت می‌کند.

سوال: تفاهم نامه اسلام آباد بند یک موضوع؟

زارعی: بند یک خیلی قدرتمند بود، ایران با تمام قدرت از حزب الله حمایت می‌کند، حزب الله یک تشکل انقلابی است. یک دولت نیست، یک کشور نیست، به تعبیری، از حماس حمایت می‌کند که یک کشور نیست، با قدرت حمایت می‌کند تا جایی که دستش بیاید، این که آمریکایی‌ها جا می‌زنند، جمهوری اسلامی با تمام قدرت از متحدینش حمایت می‌کند، یک تصویری در منطقه ایجاد می‌کند که به کجا می‌شود اعتماد کرد و به کجا اعتماد کرد، این به نظر آزارش بیشتر از آن بحث اول است برای کشور‌هایی که خودشان را به آمریکا متصل کردند.

سوال: الان شرایط آمریکا چیست، از یک سمت بخواهد به کمک عربستان علیه انصارالله اقدام کند، یکی از دلایل پرهیز ورود آمریکایی‌ها نمی‌خواهد تمرکز نسبت به ایران در این ماجرا از دست بدهد، که اگر درگیر شود راجع ایران ممکن است به چالش بخورد، اگر با انصارالله درگیر شود، این طرف دچار مشکل می‌شود. اگر درگیر نشود انصارالله آن طرف این‌ها را تحت فشار می‌گذارد، وضعیت آمریکا در این شرایط چیست؟

زارعی: دقیقا شما به نقطه اصلی اشاره کردید یعنی تناقض در وضعیت آمریکا، آمریکایی‌ها یک تجربه ۲۴-۵ ساله از جنگ در منطقه ما دارند، تمامش تجربه‌های شکست خورده است، شکست در افغانستان و آن فرار مفتضاحانه سال ۱۴۰۰، شکست در عراق، دوبار در عراق شکست خوردند و فرار کردند، یک بار فرار ۲۰۰۹ یعنی سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ یک بار فراری که همین مهرماه جاری در همین هشتم مهر این‌ها کل نیرو‌های نظامی شان از عراق بردند.

سوال: یک دستاورد خیلی بزرگی برای مقاومت عراق بود؟

زارعی: تجربه در عراق بود، تجربه این‌ها در لبنان، آن ماجرایی که در سال ۱۳۶۳ پیش آمد یا ۱۹۸۴، که مرکز آمریکایی‌ها دربیروت مورد اصابت قرار گرفت و بیش از ۲۴۰ نفر از تفنگداران دریایی آمریکا کشته شدند و آمریکا از لبنان فرار کرد تا امروز برنگشته، شکست آمریکا در جنگ با ایران. شکست آمریکا در درگیری با همین یمنی ها، در همین سال گذشته، که آمریکا کنار کشید، خوب این‌ها تجربه شکست است، این تجربه شکست به کل هیئت حاکمه آمریکا چه حزب جمهوری خواه که دولت در اختیارش است، چه دموکرات که مثلا در مجلس سنا هستند یا جا‌های دیگر هستند، تجربه این‌ها این است که درگیر نشوند، درگیری برای این‌ها منافعی به همراه نمی‌آورد.

این تجربه آمریکا، نکته دیگر این است که حزب جمهوری خواه آمریکا و شخص ترامپ که حاکم است برای انتخاباتی که در پیش دارد، برای آن انتخابات نیاز به آرامش دارد لذا می‌بینید که یک فشاری اسرائیلی‌ها دارند که برای نجات خودشان جنگ را مشعل کنند و دارند که سوک می‌زنند به آمریکایی‌ها که بیایید یک عملیاتی داشته باشیم، دیشب گفته شد که آقای نتانیاهو کابینه امنیتی تشکیل داده در آن جا، از یک طرف آمریکایی‌ها هستند که می‌گویند که ما یک اگر فضا مشتعل کنیم، حزب جمهوری خواه با سقوط بیشتری مواجه می‌شود در هم مجلس نمایندگان، هم در مجلس سنا، او به فضای آرامش احتیاج دارد تا بتواند عبور کند، اسرائیل به فضای افزایش تنش نیاز دارد، این تناقض ایجاد کرده در این فضا کما این که شما امروز تناقض بزرگ را در رفتار آمریکایی‌ها با اروپایی در موضوع اوکراین می‌بینید، از این طرف آمریکایی‌ها دارند شعله اوکراین را پایین می‌کشند، از این طرف همین امروز آمریکایی‌ها ۳۰۰ تا تحریم جدید علیه روسیه اعلام کردند، چقدر فاصله است بین مواضع و چقدر تنش و گرفتاری وجود دارد، این‌ها ناشی از شکست است، هم در پرونده اوکراین غربی‌ها شکست خوردند نتوانستند کاری برای اوکراین بکنند هم در پرونده جنگ ایران این‌ها با شکست مواجه شدند، شکست آن‌ها را گرفتار تشتت کرده، درگیر کرده، همه شان باهم ضعیف شدند و به سمت ضعف بیشتر پیش می‌روند.

سوال: دنیا نگران یک ماجرای دیگر هم است، باب المندب وضعیتش صرفا تحریم تردد شناور‌های عربستانی است، باب المندب مثل تنگه هرمز بسته نیست، تردد اتفاق می‌افتد الا برای عربستان، نگرانی این است که امروز درخبر‌ها و رسانه‌ها و تحلیل‌ها گفته می‌شود که اگر آمریکایی‌ها مرتکب حمله مجددی به ایران شوند، اولین اقدام این است که باب المندب هم به سرنوشت تنگه هرمز دچار خواهد شد، این وضعیت انرژی که باز از امروز روند نفت افزایشی شده این خیلی تصاعدی بالا خواهد رفت و دنیا تحمل این وضعیت را واقعا نخواهد داشت؟

زارعی: کاملا درست است این نگرانی قابل توجه و درستی است، هم مقاومت یمن نشان داده که در برابر جنگ علیه متحد خودش سکوت نمی‌کند چه این جنگ جایی در غزه باشد، چه در لبنان و چه در ایران باشد و چه اینکه آمریکایی‌ها می‌دانند ایرانی‌ها برای غلبه بر جنگ اگر که بخواهد راه بیفتد این بار از همه این ظرفیت استفاده هم می‌کنند هم در بعد جنگ افزار، هم در بعد تصمیمات استراتژیک مثل آن چیزی که آقای رضایی در مصاحبه‌اش راجع به فیبر نوری و تاسیسات مرتبط با هوش مصنوعی، اینترنت و اینها مطرح کرد که این غربی‌ها را به وحشت انداخت و هم از حیث استفاده از جغرافیا و نقاط جغرافیایی ایران از همه این‌ها استفاده می‌کند تا بتواند جنگ را در کوتاه‌ترین زمان و با پیروزی مطلق و با قبول پیروزی او توسط آمریکایی‌ها و بقیه به پایان برساند و برای همیشه جنگ را در منطقه خاتمه بدهد.

سوال: الان وضعیت تنگه هرمز را شما چطور تحلیل می‌کنید به ویژه درگیری‌های چند روز گذشته و این سوپر شناور‌هایی که مورد هدف قرار گرفت چه میزان در وضعیت تنگه هرمز توانسته تغییر ایجاد کند و الان شرایط تنگه هرمز چگونه است؟

زارعی: تنگه هرمز شد یک تجربه بزرگ که وقتی آمریکایی‌ها دست به بازی احمقانه می‌زنند و تلاش می‌کنند که به تعبیر سردار رضایی از طریق قاچاق این اقتدار ایران را در تنگه هرمز بشکنند و بتوانند بازار نفت را تا حدی نجات بدهند اینجا ایران دست به ابتکار می‌زند، ایران برای مدتی نفتکش‌های مثلاً اماراتی و سعودی را تقریباً کار نداشت خیلی محدودیتی برایشان ایجاد نمی‌کرد بنا به دلایلی که موجه هم بود، اما وقتی دید اینها دارند سوء استفاده می‌کنند از این حوصله ایران، از دو روز پیش زدن نفتکش‌های اماراتی را شروع کرد و سعودی‌ها هم بی‌بهره نمی‌مانند در ظرف دو روز سوپر نفتکش اماراتی سعودی در اطراف تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت، اصابت‌ها دارد می‌رسد به منطقه راس الخیمه و فجیره یعنی در دریای عمان در نزدیک دریای عرب از این طرف در خلیج فارس دارد اصابت‌هایی اتفاق می‌افتد کشتی‌ها بعد از مدت‌هایی که اینجا حادثه‌ای نداشتند از چند روز پیش اینها با ماجرای اصابت مین‌ها مواجه شدند و نشان می‌دهد که ورق برگشته و صبر و حوصله ایران تمام شده و ایران یک فشار تدریجا افزاینده علیه آمریکایی‌ها و عوامل آمریکا شروع کردند این تصعید‌ها نتیجه حماقت آمریکایی‌ها است.

کما اینکه تصعید جنگ در یمن محصول حماقت عربستان سعودی است وگرنه یمنی‌ها علاقه نداشتند تصعید بدهند ایران هم علاقه نداشته تصعید بدهد اینها وقتی حماقت می‌کنند دودش به چشم خودشان می‌رود و هرچه اینها بخواهند در برابر خواسته به حق ایران مقاومت کنند الان بحث نامه هفت بندی ایران که در نیویورک از طریق میانجی به آمریکایی‌ها تحویل شده خواسته‌های منطقی ایران در آن ذکر شده خواسته‌هایی که عمدتا در اسلام آباد مطرح بوده و ترامپ هم زیر آن را امضا کرده خوب ایران خواسته که اجرایی بشود البته در آنجا روی توقف جنگ غزه و توقف جنگ یمن هم تصریح شده قبلاً به صورت کلی آمده بود الان تصریح شده و بحث هسته‌ای از پرونده بیرون کشیده شده خصوصیتی نامه ایران دارد ولی عمده آن همان تفاهمنامه اسلام آباد است آمریکایی‌ها جوابشان چه بوده، یک جواب گستاخانه اینها دادند به نامه ایران، خوب وقتی جواب گستاخانه می‌دهند ایران که معطل این مسئله نیست ایران که ضعف ندارد.

روزی که ایران درخواست آمریکا را برای آتش بس در روز ۱۹ فروردین قبول کرده در موضع ضعف که نبوده علامتش هم این است که ایران درخواست آتش بس نداده و تازه روز‌های آخر حجم فشار ایران بر نیرو‌های نظامی آمریکا افزایش پیدا کرده پس ما در موضع ضعف نبودیم خیلی خوب حالا ما خواستیم که جنگ پایان پیدا کند آمریکایی‌ها نارو زدند به ضرر خودشان تمام می‌شود به دلیل اینکه ما اهرم‌های قدرت را داریم و می‌توانیم در یک فضایی مرتب فشارهایمان را در ابعاد مختلف به آمریکا و عوامل آمریکا افزایش بدهیم آنها را در شرایط ضعف بیشتر وادار به پذیرش حقوق خودمان بکنیم آن وقت در آن زمان مسلماً خواسته‌های ما دیگر خواسته‌های اسلام آباد نیست کما اینکه آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفت بله ما اهل مذاکره هستیم ولی به عقب برنمی‌گردیم، ما به نقطه صفر برنمی‌گردیم هرچه آنها تعلل کنند بر عدد آن خواسته‌های ما اضافه خواهد شد کما اینکه الان اضافه شده.

سوال: اینکه الان ایران اعلام کرد حالا شما فرمودید پاسخ ایران گستاخانه بود ایران اعلام کرد که پاسخ کافی داده نشد به آن صورت هفتگانه، نقاط اختلاف الان شما دقیقاً می‌دانید روی چه مواردی است؟

زارعی: نقاط اختلاف خیلی بیشتر از نقاط اتفاق است در اینجا ایران بحث توقف جنگ را خواسته، آمریکایی‌ها توقف جنگ را منوط کردند و همینطور رفع محاصره را به اینکه ما در بحث هسته‌ای چیزی که آنها خواستند را تن بدهیم یعنی موضوع را به قبل از جنگ برگردانند نه حتی مذاکرات اسلام آباد یعنی فاصله بیشتر شده پاسخ آمریکایی‌ها به نامه ایران، فاصله ما با آمریکا و فاصله ما با توافق را به شدت افزایش داده وقتی این فاصله افزایش پیدا می‌کند نوبت به چه می‌رسد، نوبت به عنصر نظامی می‌رسد.

ادامه دارد...