مردم ایلام و شهرستان‌های استان، برای دویست و بیست و ششمین بار در میدان‌های ۲۲ بهمن حاضر شدند و با اعلام حمایت از رهبر و کشور، پیام ایستادگی ایران قهرمان در برابر ترامپ قمارباز را به گوش جهانیان رساندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ۲۲۶ شب است که میدان‌های ۲۲ بهمن ایلام و شهرستان‌های استان، هر شب با حضور مردمی روشن می‌مانند؛ مردمی که آمده‌اند تا بگویند ایران قهرمان، با تاریخ کهن و آینده‌ای روشن، تسلیم هیچ قماربازی نخواهد شد.

این حضور، تنها یک مراسم شبانه نیست؛ نمایشی از پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب و رهبری است. ۲۲۶ شب ایستادگی، یعنی ایران زیبا، با اتکا به خداوند و ایمان مردم، آینده‌ای روشن پیش رو دارد و هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را متوقف کند.