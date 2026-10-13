به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، دویست‌ و بیست‌ و ششمین شب از حضور مستمر مردم در شهر‌های مختلف استان دیشب رقم خورد؛ اجتماعاتی که طی ماه‌های گذشته ادامه داشته و به صحنه‌ای برای نمایش همدلی، انسجام و همراهی اقشار مختلف مردم در برابر تهدید‌ها و فشار‌های خارجی تبدیل شده است.

در این اجتماعات، گروه‌های مختلف مردم از زنان و مردان گرفته تا نوجوانان، جوانان، سالمندان و خانواده‌ها در کنار یکدیگر حضور یافتند و با حضور در خیابان‌ها بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.

حضور خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه در این تجمعات، جلوه‌ای از همراهی اجتماعی و همبستگی مردم در شرایطی است که کشور با تهدید‌ها و فشار‌های خارجی مواجه است. شرکت‌کنندگان با حضور در کنار یکدیگر، بر حمایت از منافع و مصالح ملی و ضرورت حفظ اتحاد در برابر فشار‌های خارجی تأکید کردند.

پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز همچون شب‌های گذشته در دست بسیاری از شرکت‌کنندگان قرار داشت و پرچم سه‌رنگ ایران به یکی از جلوه‌های اصلی این اجتماعات تبدیل شده بود؛ نمادی که در میان جمعیت حاضر، جلوه‌ای از وحدت و هویت ملی را به نمایش می‌گذاشت.

شرکت‌کنندگان همچنین با سر دادن شعار‌هایی بر دفاع از منافع ملی، عزت و استقلال کشور تأکید کردند و مخالفت خود را با تهدید و فشار خارجی به نمایش گذاشتند.