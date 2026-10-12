سرمربی تراکتور گفت: انگار نه انگار که نماینده فوتبال ایران هستیم. متأسفانه حامی نداریم و اگر پرواز بعدی هم به همین شکل باشد، با تیم امید می‌آییم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جواد نکونام در نشست خبری پس از دیدار مقابل الشمال قطر، اظهار داشت: خسته نباشید می‌گویم و به هر دو تیم تبریک می‌گویم. همچنین به شجاع خلیل‌زاده، کاپیتان تیم، تبریک می‌گویم و امیدوارم جوانان فوتبال کشورمان بتوانند او را الگوی خود قرار دهند. شجاع سال‌ها زحمت کشیده است.

وی ادامه داد: آنالیز خوبی از حریف داشتیم، اما فرصت تمرین نداشتیم. به نظرم موقعیت چندانی به حریف ندادیم و یکی دو صحنه‌ای هم که ایجاد شد، مربوط به یک ربع پایانی بازی بود. می‌دانستیم به دلیل خستگی ناشی از پرواز، در دقایق پایانی دچار مشکل خواهیم شد.

سرمربی تراکتور خاطرنشان کرد: تعویض‌ها خوب عمل نکردند و با عملکرد نامناسب بازیکنان تعویضی، فشار مضاعفی به تیم وارد شد و نتوانستیم پیروز شویم. باید سه امتیاز را می‌گرفتیم و از این بابت ناراحت هستیم. همان‌طور که در بازی آخر لیگ هم عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتیم، در این مسابقه نیز با وجود اینکه ۱۸ ساعت و شاید بیشتر در راه بودیم، بازی بسیار خوبی انجام دادیم.

نکونام با بیان اینکه تراکتور مقابل تیم پرمهره الشمال فوق‌العاده بازی کرد، گفت: این تیم ۱۱ بازیکن خارجی دارد. هم بازی را کنترل کردیم و هم عملکرد خوبی داشتیم و موقعیت‌های گلزنی زیادی ایجاد کردیم. کم نگذاشتیم؛ شوت زدیم و ضربه سر داشتیم، اما توپ‌ها وارد دروازه نشدند. شرایط برای پیروزی فراهم بود، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد.

وی در ادامه با تأکید بر اعتراض خود نسبت به شرایط سفر تراکتور، اظهار داشت: بار دیگر اعتراضم را اعلام می‌کنم. اگر این شرایط ادامه داشته باشد، به مسئولان باشگاه گفته‌ام که با تیم امید فصل آینده در مسابقات شرکت کنیم و صرفاً برای انجام بازی‌ها به میدان برویم. فدراسیون فوتبال توجهی به تیم ما ندارد؛ انگار نه انگار که نماینده فوتبال ایران هستیم. اتفاقاتی که در فوتبال رخ می‌دهد، در رقم خوردن نتایج تأثیرگذار است. متأسفانه حامی نداریم و اگر پرواز بعدی هم به همین شکل باشد، با تیم امید می‌آییم.

سرمربی تراکتور افزود: بازیکنان توان تحمل چنین سفر‌هایی را ندارند. یا باید در لیگ ایران بازی کنیم یا در اینجا؛ هیچ تیمی در ایران توان انجام چنین سفری را ندارد.

نکونام تأکید کرد: شرایط به وجود آمده با اصول فیرپلی همخوانی ندارد. کنفدراسیون فوتبال آسیا باید برنامه‌ریزی کند تا تیم‌ها بتوانند با شرایط بهتری برای مسابقات آماده شوند. اگر امروز در خانه خودمان میزبان بودیم، با قدرت و با اطمینان می‌گویم که پیروز می‌شدیم.

وی با اشاره به شرایط میزبانی تراکتور در این مسابقه، خاطرنشان کرد: استادیوم، شرایط آب‌وهوایی، پرواز و همه‌چیز به نفع تیم قطری بود و ما صرفاً روی کاغذ میزبان بودیم. شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم. به بازیکنانم خسته نباشید می‌گویم؛ آنها تلاش کردند و جانانه جنگیدند. امیدوارم شرایط برای بازی بعدی اصلاح شود.

سرمربی تراکتور در ادامه گفت: همان‌طور که گفتم، تیم خوب بازی کرد و باید برنده می‌شدیم. مقابل استقلال هم می‌توانستیم پیروز شویم. شرایط به شکلی بود که با نزدیک شدن به دقایق پایانی، فشار ناشی از مسافت و پرواز روی بدن بازیکنان تأثیر می‌گذاشت و می‌دانستیم در اواخر بازی با مشکل مواجه خواهیم شد. با این حال، تیم فوق‌العاده بازی کرد. الشمال مقابل الاتحاد بازی را یک بر یک کرده بود؛ ما هم می‌توانستیم به‌راحتی برنده شویم. بازی را کنترل کردیم و امیدواریم مشکلات برطرف شود.

نکونام با تأکید بر لزوم حمایت از تراکتور، اظهار داشت: کمک کنند تا بتوانیم در ادامه درباره مسائل فنی صحبت کنیم. تیم ما کیفیت فنی و توانایی‌هایش را نشان داده است. بچه‌ها تلاش کردند و به خاطر نام ایران جنگیدیم. ما از نام ایران دفاع می‌کنیم و فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش باید کمک کنند. بدون حمایت تا یک جایی می‌توانیم پیش برویم و شرایط فعلی ایده‌آل نیست.

وی در پایان با تشکر از هواداران تراکتور گفت: از تماشاگران ممنون هستم؛ استقبال خوبی از تیم داشتند. به هر حال، تراکتور در همه جای دنیا هوادار دارد و امروز هم هواداران از شهر‌ها و کشور‌های دور آمده بودند که از آنها تشکر می‌کنم. شرمنده هواداران هستیم که نتوانستیم برنده شویم. قطعاً آنها می‌دانند چه اتفاقی رخ داده است؛ یک تیم مستقیماً سفر می‌کند و تیمی دیگر باید ۱۸ ساعت در راه باشد.

نکونام در پایان خاطرنشان کرد: ما اینجا مهمان هستیم و نمی‌خواهم دشمن‌شادکن شویم، اما از درون خیلی‌ها هستند که می‌خواهند ما نتیجه نگیریم.