مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، حدود ۱۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در قالب طرح مهتاب کشف و بیش از ۲ هزار انشعاب غیرمجاز برق خانگی و تجاری در شوشتر ساماندهی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خدری دوشنبه در سی‌ویکمین رزمایش طرح مهتاب در شهرستان شوشتر، با تشریح جزئیات اقدامات میدانی انجام‌شده در این مانور در سطح استان و با اشاره به حمایت قاطع دستگاه‌های قضایی و انتظامی در شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز و دستگاه‌های استخراج رمزارز گفت: در جریان اجرای این طرح در سطح استان، ۱۷۹ مورد تست لوازم اندازه‌گیری در مساجد و ۳۸ مورد تست پمپاژهای کشاورزی انجام شد و ۲۲۰ انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و با ۹۹ مورد انشعاب غیرمجاز در بخش صنوف سیار نیز برخورد قانونی شد.

وی افزود: همچنین با نصب ۱۳۱ دستگاه کنتور جدید، ۲۵ دستگاه شمارشگر، جمع‌آوری ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز و تعویض ۲۳۹ دستگاه کنتور معیوب، گام‌های مؤثری در صیانت از انرژی برداشته شد که بر این اساس، انرژی احصاشده ناشی از جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، ۶ میلیون و ۷۸۹ هزار و سه کیلووات‌ساعت و انرژی احصاشده از محل تعویض کنتورهای معیوب، چهار میلیون و ۳۶۱ هزار و ۷۵۰ کیلووات‌ساعت برآورد شده است.

خدری اضافه کرد: کشف بیش از یکصد دستگاه استخراج رمزارز (ماینر)، و جمع‌آوری ۴۱ ترانسفورماتور غیرمجاز و ساماندهی انشعابات غیرقانونی از ابتدای اجرای طرح تا کنون در شهرستان شوشتر، نقش به‌سزایی در کاهش تلفات انرژی و بهبود کیفیت ولتاژ برق این شهرستان داشته است.

وی با اشاره به تداوم اجرای مانور سراسری طرح ملی مهتاب در خوزستان افزود: این طرح کلان ملی، با هدف پایش و مدیریت هوشمند تلفات غیرفنی در سراسر شبکه پایه‌گذاری شده که ثمره مجاهدت شبانه‌روزی برق‌بانان و متخصصان صنعت برق، مهار بار غیرمجاز و تقویت پایداری انرژی در استان بوده است.

مدیرعامل توزیع برق خوزستان دستیابی به رتبه نخست کشوری را حاصل انسجام میدانی و هم‌افزایی بین‌دستگاهی دانست و خاطرنشان کرد: عملکرد درخشان و موفق این مانورها، در سایه تعامل سازنده در شهرهای مختلف حاصل شده که شایسته قدردانی است.

بر اساس این گزارش، سی‌ویکمین مرحله از طرح مهتاب روز دوشنبه با هدف ارتقای شاخص‌های پایداری شبکه و تکریم حقوق شهروندان، با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی در شهرستان شوشتر برگزار شد.

در بخش پایانی این مانور، از سیمبانان تلاشگر شهرستان شوشتر و فعالان پیشرو در اجرای سی‌ویکمین طرح مهتاب با حضور مسئولان این شهرستان تقدیر شد.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، از اجرای موفقیت‌آمیز سی‌امین مانور (طرح مهتاب) خبر داده و اعلام کرده بود که در جریان این عملیات گسترده، ۵۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز در شهرستان دزفول کشف و ضبط شده است.