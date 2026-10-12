



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بدمینتون قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ از ۲۰ مهرماه به میزبانی قاهره، پایتخت مصر، آغاز شده و تا ۲۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

این رقابت‌ها با حضور ۵۴۷ بازیکن از کشور‌های مختلف جهان برگزار می‌شود. نمایندگان کشور‌های مصر، استرالیا، غنا، اندونزی، الجزایر، مجارستان، هند، ایران، تایلند، عربستان سعودی، بحرین، ارمنستان، اسلوونی، اوکراین، فیلیپین، پرتغال، اسپانیا، دانمارک، امارات متحده عربی، قبرس، سریلانکا، ترکیه، هنگ‌کنگ، ژاپن، لهستان، آلمان، آمریکا، کانادا، زامبیا، انگلستان، موریس، اسلواکی، اوگاندا، برزیل، آفریقای جنوبی، سوئیس، پرو، چین تایپه، سنگاپور، ماکائو، مالزی، لبنان، سنگال، رومانی، جمهوری چک، هلند، آذربایجان، فنلاند، ایتالیا، فرانسه، کره، استونی، ولز، چین، نیوزیلند، ازبکستان و ویتنام در این دوره از مسابقات حضور دارند.

در نخستین دیدار نماینده کشورمان، امیرعلی احمدلو به مصاف بازیکن غنا رفت و موفق شد پس از واگذاری گیم نخست، در دو گیم متوالی به پیروزی برسد. احمدلو این دیدار را با نتایج ۱۴ بر ۱۶، ۱۵ بر ۹ و ۱۵ بر ۴ به سود خود به پایان رساند.

نماینده بدمینتون ایران در ادامه رقابت‌ها، سهشنبه ۲۱ مهر در جدول ۶۴ نفره به مصاف نماینده سریلانکا می‌رود. احمدلو در این مسابقات با رده ۳۹ حضور دارد و برای صعود به مراحل بعدی رقابت‌ها تلاش خواهد کرد.