بهمن نوری در دیدار با وزیر آموزش و پرورش ، درباره راهکار‌های توسعه زیرساخت‌های آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و گسترش امکانات مدارس استان گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در این دیدار، موضوعاتی ازجمله توسعه هنرستان‌ها و آموزش‌های مهارتی، هوشمندسازی کلاس‌های درس، راه‌اندازی و تجهیز پژوهش‌ سرا‌های دانش‌ آموزی، توسعه امکانات مدارس شبانه‌روزی و عشایری و تجهیز خانه المپیاد مرکز استان مورد بررسی قرار گرفت.

کاظمی وزیر آموزش و پرورش نیز ازکسب رتبه اول در رشته ادبیات کنکور، قرار گرفتن استان در زمره ۷ استان دارای رشد میانگین معدل امتحانات نهایی پایه دوازدهم، اهتمام استان در برگزاری جلسات منظم شورای آموزش و پرورش، نصب نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس استان، استفاده از مسئولیت اجتماعی بانک‌ها برای ارتقاء سطح سلامت و بهداشت دانش آموزان تشکر نمود و با تخصیص منابع به استان به منظور ارتقاء تجهیزات مجموعه اردوگاه دانش آموزی، پژوهش سرا‌های دانش آموزی، هنرستان‌ها، هوشمندسازی کلاس‌های درس موافقت کرد.