نیمه نخست دیدار تیم های استقلال ایران و الغرافه قطر با یک گل به سود آبی پوشان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های تیم فوتبال استقلال ایران و الغرافه قطر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، دوشنبه ۲۰ مهر و از ساعت ۲۱:۴۵ با قضاوت الکس کینگ از استرالیا در ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر دوحه به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال به پایان رسید.

یاسر آسانی در دقیقه ۳۷ زننده تنها گل بازی بود.

در دقیقه ۲۶ این دیدار، برخورد بازیکن الغرافه با امیرمحمد رزاقی‌نیا باعث مصدومیت هافبک جوان استقلال شد و بازی برای دقایقی متوقف ماند. رزاقی‌نیا به دلیل این مصدومیت نتوانست به بازی ادامه دهد و یاسر آسانی در دقیقه ۳۲ به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد.





ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۳۲- یاسر آسانی)، روزبه چشمی (کارت زرد)، جلال‌الدین ماشاریپوف (کارت زرد)، اسماعیل قلی‌زاده و سعید سحرخیزان.

ترکیب الغرافه:

احمد کانه، عبدالرحمن فایز الراشدی، سیدو سانو، دامی ترائوره، ایوب محمد العلوی، سیف‌الدین حسن فضل‌الله، فابریسیو دیاز، فرجانی ساسی، یاسین براهیمی، آدم اوناس و فرانک ماگری.