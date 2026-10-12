دیدار تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الغرافه قطر در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا با نتیجه ۲ - یک به سود شاگردان بختیاری زاده به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الغرافه قطر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، دوشنبه ۲۰ مهر و از ساعت ۲۱:۴۵ با قضاوت الکس کینگ از استرالیا در ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر دوحه به مصاف هم رفتند که با نتیجه ۲ - یک به سود شاگردان بختیاری زاده به پایان رسید.

در پایان دیدار تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الغرافه قطر حسین گودرزی بهترین بازیکن انتخاب و معرفی شد.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده که در دور نخست از سد السد قطر گذشته بودند، ۶ امتیازی شدند و گام بلندی برای صعود به دور یک‌هشتم نهایی برداشتند.

یاسر آسانی در دقیقه ۳۷ زننده تنها گل بازی بود.

در دقیقه ۲۶ این دیدار، برخورد بازیکن الغرافه با امیرمحمد رزاقی‌نیا باعث مصدومیت هافبک جوان استقلال شد و بازی برای دقایقی متوقف ماند. رزاقی‌نیا به دلیل این مصدومیت نتوانست به بازی ادامه دهد و یاسر آسانی در دقیقه ۳۲ به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد.

دقیقه ۴۹: پس از ارسال یک ضربه ایستگاهی به سمت دروازه استقلال، ساسی در شلوغی محوطه جریمه گل تساوی الغرافه را وارد دروازه استقلال کرد.

دقیقه ۶۰: شوت محکم حسین گودرزی از فاصله ۳۰ متری با اشتباه فاحش دروازه‌بان الغرافه وارد دروازه این تیم شد.

دقیقه ۶۶ یاسر آسانی به دلیل مصدومیت تعویض شد و جای خود را به اسلامی داد.

دقیقه ۷۸ موقعیتی که سحر خیزان مقابل دروازه الغرافه از دست داد.





دیدار سوم استقلال در لیگ نخبگان آسیا ۵ آبان ماه مقابل شباب الاهلی در امارات خواهد بود.

ترکیب الغرافه: حمد بشیر، عبدالرحمان الرشیدی (۷۵ - میسون هولگیت)، سیدو سانو (۷۵ - فلورینل کومان)، دامی ترائوره (۴۶ - علاءالدین)، یاسین براهیمی (۸۰ - ناصر المحمد)، فرانک ماگری (۶۴ - امرو سوراگ)، فرجانی ساسی، ایوب العلوی، فابریتزیو دیاز، آدم اوناس و سیف الدین حسن.

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، صالح حردانی، روزبه چشمی، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۳۲ - یاسر آسانی (۶۷ - محمدحسین اسلامی)، جلال‌الدین ماشاریپوف (۵۳ - علیرضا کوشکی)، حسین گودرزی، اسماعیل قلی‌زاده و سعید سحرخیزان.