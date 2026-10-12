استاندار خوزستان با تأکید بر نقش فرهنگ، ادبیات و اخلاق در ارتقای نظام آموزشی، از اجرای طرح ضربتی بازگشت به تحصیل برای حدود ۵ هزار بازمانده از تحصیل و احیای زنگ انشا، خوشنویسی و طرح تکریم والدین در مدارس استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، روز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در جلسه نهضت سوادآموزی گفت: یاد حافظ را گرامی می‌داریم و باید بیش از پیش با پرسه ادبیات، ارتباط نسل جوان با جامعه و دانش‌آموزان را تقویت کنیم.

وی با اشاره به جایگاه ادبیات در آموزش افزود: زمانی در مدارس، پرسش حفظ، انشا و خط و خوشنویسی مورد توجه بود و این‌ها مؤلفه‌هایی است که باید به آن‌ها بپردازیم؛ دانش‌آموزان ما باید با سعدی، مولانا، رودکی، فردوسی، سنایی، عطار، ناصرخسرو و شاعران معاصر همچون شهریار آشنا شوند.

موالی زاده با تأکید بر تأثیر ادبیات بر اخلاق تصریح کرد: ادبیات، تأثیر شگرفی بر اخلاقیات دارد؛ زیرا ذهن دانش‌آموز با واژه‌های فاخر، زیبا و آراسته آشنا می‌شود و دیگر به سراغ واژه‌های سطح پایین و دم‌دستی نخواهد رفت و این کمک بزرگی به تربیت نسل آینده می‌کند.

استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت احیای زنگ انشا و خوشنویسی بیان داشت: خط زیبای فارسی چقدر می‌تواند چشم‌نواز باشد؛ متأسفانه شاهد هستیم که برخی افراد حتی در سطوح بالا، خطی ناخوانا دارند و ما باید به زیبایی‌های خط فارسی توجه ویژه داشته باشیم.

وی با اشاره به طرح تربیتی تکریم والدین اظهار کرد: طرحی تربیتی در یکی از مدارس استان مشاهده کردم که در آن، دانش‌آموزان پاهای پدر و مادر خود را می‌شستند و این آموزه زیبایی است که در اسلام به صورت پررنگ مورد تأکید قرار گرفته و پیشنهاد می‌کنم این طرح از یک مدرسه آغاز و توسعه یابد.

استاندار خوزستان با تأکید بر آموزش کار جمعی به دانش‌آموزان گفت: بازی‌هایی که کار جمعی و مشارکت را به دانش‌آموزان می‌آموزد، باید در مدارس مورد توجه قرار گیرد تا روحیه همکاری از همان ابتدا در وجود آنان نهادینه شود.

موالی‌زاده با اشاره به ضرورت توجه به رشد تحصیلی دانش‌آموزان تصریح کرد: معدل پایه دوازدهم استان از هشت ممیز هفتاد و یک به نه ممیز هشتاد رسیده که رشد ارزشمندی است و باید این تلاش‌ها مورد تقدیر قرار گیرد.

وی با اشاره به موضوع بازماندگان از تحصیل خاطرنشان کرد: یکی از دردهای جدی ما بحث بازماندگی از تحصیل است؛ هم‌اکنون حدود پنج هزار نفر بازمانده از تحصیل در استان داریم و باید با یک برنامه ضربتی و جهادی، این تعداد را به حداقل ممکن برسانیم.

استاندار خوزستان با تأکید بر اهمیت آموزش در مناطق دوزبانه اظهار داشت: حضور زبان مادری در مناطق دوزبانه بسیار مهم است و باید برای تقویت آموزش در این مناطق برنامه‌ریزی شود تا دانش‌آموزان با سهولت بیشتری مسیر تحصیل را ادامه دهند.

سید محمدرضا موالی‌زاده در پایان با اشاره به توسعه فضاهای آموزشی گفت: در زمینه فضاهای آموزشی، کارهای صورت‌گرفته و جلسات با خیرین مدرسه‌ساز بسیار مؤثر بوده و امیدواریم با جذب اعتبارات لازم، مشکلات موجود در این حوزه کاهش یافته و رشد و توسعه استان از مسیر آموزش محقق شود.