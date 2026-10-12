آمریکا در دو جبهه نظامی و اقتصادی مقابل ایران ناکام مانده و به اذعان واشنگتن‌پست، سیاست‌های خزانه‌داری آمریکا برای زمین‌گیر کردن پروازها و توقف صادرات نفت ایران نیز با شکست روبرو شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در دوشنبه ۲۰ مهر به این شرح است:

سلام شب بخیر با مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در خدمت شما هستیم از روایت‌هایی از ضعف دشمن و اقتدار ایران چنانکه افسر ارشد پیشین نیروی دریایی آمریکا گفته برتری در تشدید تنش را از دست دادیم و کاملا به ساز ایران می‌رقصیم مالکوم نانس گفته نیروی دریایی آمریکا هیچ نفتکشی را در تنگه هرمز اسکورت نمی‌کند کشتی‌هایش همچنان هدف موشک‌ها و پهپاد‌ها قرار می‌گیرند و مقامات آمریکایی هم آمار خروج نفت را دستکاری می‌کنند تا شکستشان را در تنگه هرمز مخفی کنند تنگه هرمزی که کسی مثل بوریس جانسون نخست وزیر پیشین انگلیس بسته بودنش را دلیل اصلی قیمت انرژی می‌داند و مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم بالا رفتن قیمت بنزین را نه تقصیر کاخ سفید که تقصیر تنگه هرمز عنوان کرده است.

در ادامه اعتراف آمریکایی‌ها به شکست‌هایشان به جنگ باید اعتراف بری مک کافری یکی دیگر از افسران ارشد بازنشسته آمریکایی را هم اضافه کنیم اعتراف به قرار گرفتن در سخت‌ترین وضع نبرد از زمان جنگ جهانی دوم تا الان طوری که تمام پشتیبانی نظامی خودشان در خلیج فارس را از دست دادند شبیه صحبت‌های مک کافری را یک تحلیلگر نظامی چینی داشته وی دونگ شو به نابودی بیش از ۷۱ هواپیمای با سرنشین و بی سرنشین آمریکا در جنگ با ایران اشاره کرده و گفته این جنگ سنگین‌ترین خسارت‌های تجهیزاتی را برای ارتش آمریکا از زمان جنگ سرد تاکنون در پی داشته، ناکامی‌های آمریکا فقط در عرصه نظامی نیست در عرصه نبرد اقتصادی با ایران هم تقریباً وضعش همینطور است این را واشنگتن پست نوشته این روزنامه آمریکایی نوشته وزیر خزانه‌داری آمریکا وعده داده بود کاری می‌کند که هم پرواز‌های ایران زمین گیر شوند و هم ایران به تاریخ امروز نفتی برای فروش نداشته باشد.

اما هم پرواز‌های بین‌المللی ایران برقرار است و هم نفت می‌فروشد حالا علاوه بر ناکامی‌شان در تنگه هرمز و فشار اقتصادی، چتر به ظاهر امنیتشان برای کشور‌های عربی منطقه هم بی‌اثر شده موضوعی که تایمز انگلیس درباره آن نوشته آمریکا با ورود ناشیانه‌اش به جنگ با ایران باعث شد تهران پوشالی بودن چتر حمایتی آمریکا از متحدانش را برملا کند و به کشور‌های عربی درباره محدودیت‌های قدرت آمریکا درس‌های عبرت آموزی بدهد درس‌های عبرت آموزی مثل بی‌نتیجه بودن سیاست حذف و انزوای ایران که تحلیلگر عرب از آن سخن گفت، فایت مصری گفته بعد از جنگ ایران ثابت شد هیچ ثبات منطقه‌ای بدون به رسمیت شناختن ایران و تفاهم با آن ممکن نیست با توجه به این واقعیت‌ها است که سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح ایران خطاب به کشور‌های منطقه گفته شکست آمریکا با هیاهو و جنگ تبلیغاتی تغییر نمی‌کند و دشمن آمریکایی صهیونی بداند که ایران اجازه نمی‌دهد نظم منطقه مورد نظر آنها در غرب آسیا دوباره روی کار بیاید.

اینجا نظم ایرانی اسلامی حاکم است که تنگه هرمزش دست ایرانیان است و باب المندبش دست برادران یمنی ایران و هر روز هم بیشتر از قبل تسلطشان را بر منطقه مشرف بر باب المندب و خلیج عدن گسترش می‌دهند و محاصره هوایی عربستان را محکم کردند و پرواز‌های سعودی اکثراً زمین گیر شدند. از این تحولات منطقه حالا شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی یک نتیجه راهبردی گرفته اینکه پول برای کشور‌های منطقه امنیت نمی‌آورد و پیروزی یمنی‌ها نیز نوعی پیروزی خونسردانه و تدریجی ایرانی‌ها است ایران مقتدری که مردمش ۲۲۶ شب است پای کشور هستند کشوری با تمدن چندین هزار ساله در برابر قلدری‌های رئیس جمهور کشوری حدود ۲۶۰ ساله که به گفته سردبیر مجله فوربس، میان افول آمریکا و فروپاشی آن گرفتار شده و یا باید از جنگ عقب نشینی کند و شاهد افول آمریکا باشد و یا در جنگ بماند و خطر فروپاشی کشورش را بپذیرد.

نویسنده: ساناز کهنی