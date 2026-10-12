سرپرست پلیس راهور کیش با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از ثبت چهار فقره تصادف منجر به فوت از ابتدای امسال تا کنون در کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرگرد مهدی شهیدی، گفت: استفاده از کلاه ایمنی، پرهیز از رانندگی بدون گواهینامه و نظارت خانواده‌ها بر رفتار ترافیکی فرزندان، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث رانندگی دارد.

او افزود: برخورداری از گواهینامه رانندگی، اطمینان از سلامت فنی وسیله نقلیه و استفاده از کلاه ایمنی، از مهم‌ترین الزامات موتورسواری است.

سرگرد شهیدی با تأکید بر ضرورت بررسی وضعیت فنی موتورسیکلت‌های برقی، افزود: سالم بودن ترمزها، مناسب بودن لاستیک‌ها و عملکرد صحیح چراغ‌های موتور، به‌ویژه هنگام تردد در تاریکی هوا، در کاهش خطر تصادف مؤثر است.

سرپرست پلیس راهور کیش با تأکید بر استفاده از کلاه ایمنی، گفت: خانواده‌ها پیش از خروج اعضای موتورسوار خانواده از منزل، استفاده از کلاه ایمنی و رعایت الزامات ایمنی را بررسی کنند.

سرگرد شهیدی، رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و عرضی مناسب با سایر وسایل نقلیه و پرهیز از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی را از دیگر عوامل مؤثر در پیشگیری از بروز سوانح رانندگی برشمرد و گفت: در حدود ۴۲ درصد از علل تصادفات در کیش به حواس‌پرتی و توجه نکردن به جلو ناشی از استفاده از تلفن همراه و تجهیزات الکترونیکی است.

او افزود: والدین باید مانع رانندگی فرزندان بدون گواهینامه شوند و با آموزش و نظارت مستمر، اهمیت رعایت قوانین و مقررات را به آنان بیاموزند.

سرپرست پلیس راهور کیش، تصریح کرد: برخی نوجوانان بدون اطلاع خانواده، موتورسیکلت یا خودرو را سوار و وارد معابر می‌شوند؛ درحالی‌که نداشتن مهارت کافی، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و استفاده نکردن از کلاه ایمنی می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

سرگرد شهیدی با اشاره به وقوع یک حادثه رانندگی مرگبار برای نوجوان ۱۳ سال در کیش، گفت: نوجوان بدون اطلاع خانواده با موتورسیکلت وارد معابر شده بود و بر اثر واژگونی و ضربه به سر، جان خود را از دست داد؛ درحالی‌که کلاه ایمنی به موتورسیکلت آویزان بود و از آن استفاده نشده بود.

او با بیان اینکه تصادفات فوتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته، گفت: از ابتدای امسال تاکنون، چهار فقره تصادف فوتی در کیش ثبت شده است.

شهیدی با تأکید بر اینکه مسئولیت ارتقای فرهنگ ترافیک بر عهده همه کاربران معابر است، خاطرنشان کرد: هیچ مقصد و لذتی ارزش به خطر انداختن جان انسان‌ها را ندارد و رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان خودروها، موتورسواران و عابران پیاده، ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش حوادث رانندگی است.