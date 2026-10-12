نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی بر لزوم محله محور و مردم محور بودن نظم و امنیت در این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس پاپی زاده در دیدار با فرمانده انتظامی دزفول بیان کرد: عملکرد نیروی انتظامی به دلیل ارتباط گسترده و مستمر با مردم، نقش مهمی در جلب اعتماد عمومی و حفظ نظم و امنیت جامعه دارد.

وی پلیس را جان فدای ملت ایران دانست و افزود: نیروهای انتظامی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برای دفاع از ایران و انقلاب جانفشانی کردند و برگ‌های زرینی از ایثار را در تاریخ پرافتخار خود ثبت کردند.

پاپی زاده با تاکید بر ضرورت توجه به بهبود وضعیت معیشت نیروهای نظامی و انتظامی در کشور گفت: نیروهای نظامی و انتظامی در جنگ‌های تحمیلی اخیر با وجود مشکل‌های اقتصادی و معیشتی تا پای جان در میدان دفاع از ایران و انقلاب حضور داشتند.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارتقای امنیت پایدار در جامعه در گرو همکاری و مشارکت شهروندان است، افزود: تلاش کارکنان انتظامی دزفول برای ارتقای نظم و امنیت در این شهرستان شایسته تجلیل است.

امام جمعه دزفول دهم مهرماه جاری در خطبه‌های نمازجمعه این شهرستان ضمن تجلیل از تلاش فرماندهی و کارکنان انتظامی دزفول، تقویت نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات نیروی انتظامی دزفول را خواستار شد.