مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان از آماده‌باش کامل بیش از ۵۰ مرکز عملیاتی امداد و نجات استان در پی هشدارهای سازمان هواشناسی و مدیریت بحران کشور درباره پدیده ال‌نینو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،غلامرضاعلی‌محمدی با اشاره به شرایط جغرافیایی لرستان و سوابق وقوع حوادث طبیعی در این استان بیان کرد: نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در حوزه‌های تخصصی، به‌ویژه امداد و نجات در سیلاب، در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی افزود: تجهیزات امدادی مورد نیاز به‌روزرسانی و خودروهای عملیاتی نیز پس از انجام تعمیرات اساسی، آماده به‌کار شده‌اند تا در صورت بروز حادثه، امدادرسانی به مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با تأکید بر آمادگی کامل مراکز عملیاتی استان افزود: نیروها و تجهیزات امدادی برای پاسخ‌گویی به حوادث احتمالی آمادگی لازم را دارند.

علی‌محمدی همچنین درباره پشتیبانی هوایی در حوادث احتمالی گفت: بالگرد اورژانس در آشیانه هلال‌احمر مستقر است و در صورت نیاز به پشتیبانی هوایی، از ظرفیت بالگردهای ترابری جمعیت هلال‌احمر نیز استفاده خواهد شد.