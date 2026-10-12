رئیس جمهور در پیامی، درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی را به مردم شریف استان گیلان، دوستداران و به‌ویژه خاندان مکرم آن مرحوم، تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان در این پیام، نوشت: آن عالم فقید، عمر پر برکت خود را در مسیر فراگیری و ترویج معارف اسلامی، تدریس، پژوهش و تألیف سپری کردند و در کنار سوابق مبارزاتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، سالیان متمادی در مسئولیت‌های مختلف دینی، فرهنگی و اجتماعی، از جمله نمایندگی ولی‌ فقیه در استان گیلان، امامت جمعه رشت و چند دوره عضویت در مجلس خبرگان رهبری، همواره در خدمت مردم و انقلاب بودند.

متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

إذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَهٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ

رحلت حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی را به مردم شریف استان گیلان، دوستداران و به‌ویژه خاندان مکرم آن مرحوم تسلیت می‌گویم.

آن عالم فقید، عمر پر برکت خود را در مسیر فراگیری و ترویج معارف اسلامی، تدریس، پژوهش و تألیف سپری کردند و در کنار سوابق مبارزاتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، سالیان متمادی در مسئولیت‌های مختلف دینی، فرهنگی و اجتماعی، از جمله نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، امامت جمعه رشت و چند دوره عضویت در مجلس خبرگان رهبری، همواره در خدمت مردم و انقلاب بودند.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان ایشان، صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران