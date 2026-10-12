توقف تراکتور مقابل الشمال قطر در لیگ نخبگان آسیا

توقف تراکتور مقابل الشمال قطر در لیگ نخبگان آسیا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، تیم فوتبال تراکتور ایران در دومین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (دوشنبه - به وقت ایران) در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط عمان مقابل تیم الشمال قطر صف‌آرایی کرد که این بازی با تساوی صفر - صفر به پایان رسید.

تیم جواد نکونام با این تساوی، اولین امتیاز خود در فصل جاری لیگ نخبگان را به دست آورد.

تراکتور در این مسابقه با پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، میلاد زکی‌پور (۸۲- سعید کریم آذر)، اودیلجون خامروبکوف، سید مهدی حسینی (۴۶-مهدی شیری)، تیبور هلیلوویچ (۸۸- مرتضی فاضلی)، دانیال اسماعیلی‌فر (۸۸- صادق محرمی)، فرشاد فرجی، محمد نادری، شهریار مغانلو (۶۷- تومیسلاو اشترکالی) و امیرحسین حسین‌زاده به میدن رفت.

تراکتوری‌ها میزبان این مسابقه بودند، اما به دلیل تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا در محرومیت تیم‌های ایرانی از میزبانی در داخل کشور، در کشور عمان برگزار شد.