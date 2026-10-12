نمایندگان هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور؛ تیم های جزیره قشم و پالایش نفت بندرعباس برابر حریفان خود به یک برد و یک تساوی رسیدند.

برد و تساوی تیم های قشم و پالایش در لیگ دسته اول فوتبال

برد و تساوی تیم های قشم و پالایش در لیگ دسته اول فوتبال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، تیم فوتبال جزیره قشم در هفته پنجم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، با یک گل تیم سایپا را شکست داد.

تیم قشم با این نتیجه ۹ امتیازی شد و در جایگاه سوم جدول قرار گرفت.

تساوی تیم پالایش نفت بندرعباس

تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس برابر تیم انتهای جدولی هوادار تهران به تساوی خانگی دست یافت.

شاگردان رضا عنایتی در هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال کشور، دوشنبه شب در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس مقابل تیم هوادار تهران به تساوی یک یک رسیدند.

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تیم پالایش نفت بندرعباس با ۶ امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندی باقی ماند.

در پایان این دیدار هواداران پالایش نفت بندرعباس با شعار‌های مختلف نارضایتی خود را از عملکرد این تیم اعلام کردند.