معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از هدف‌گذاری کشت حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار هکتار چغندرقند پاییزه در افق برنامه هفتم خبر داد و گفت: در کارگروه تخصصی چغندرقند استان، کشت قراردادی به‌عنوان راهبرد اصلی تولید، پایبندی به الگوی کشت و اجرای تعهدات قراردادی مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس ساکی اظهار داشت: کارگروه تخصصی چغندرقند استان با حضور حسین اصغری مدیرکل محصولات صنعتی معاونت وزارت، استانی، نمایندگان کارخانه‌های قند برگزار شد و در آن، کشت قراردادی به عنوان راهبرد اصلی تولید چغندرقند پاییزه مورد تأکید قرار گرفت.

‌وی افزود: در این کارگروه، ضمن بررسی وضعیت سطح زیرکشت ابلاغی برای سال جاری، بر ضرورت پایبندی کامل به الگوی کشت و ثبت دقیق اطلاعات در سامانه‌های پهنه‌بندی جهاد کشاورزی تأکید شد.

‌ساکی تصریح کرد: بر اهمیت توزیع جغرافیایی متوازن کشت در شهرستان‌ها برای جلوگیری از بروز بیماری‌های گیاهی و رعایت تناوب زراعی نیز تأکید شد.

‌معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری کلان استان برای چغندرقند پاییزه در افق برنامه هفتم، حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار هکتار تعیین شده است که مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان‌بخشی محسوب می‌شود.

‌عباس ساکی در پایان گفت: با توجه به رقابت چغندرقند با سایر محصولات زراعی مانند گندم و کلزا، افزایش بهره‌وری و تأمین به‌موقع نهاده‌ها به عنوان اولویت در دستور کار قرار گرفت.