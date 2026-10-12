به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مراسم گرامیداشت و ترحیم حضرت آیت‌الله حاج سید علیرضا حیدری (ره) با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، استاندار یزد، نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی، مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت، نماینده تام‌الاختیار آیت‌الله‌العظمی سیستانی در ایران و جمعی از مسئولان، علما ، روحانیون و قشر‌های مختلف مردم در مسجد روضه محمدیه یزد برگزار شد.

این مراسم به میزبانی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، استاندار یزد و حوزه علمیه استان یزد برگزار شد.

در این آیین، حاضران با حضور در مسجد روضه محمدیه یزد، یاد و خاطره این عالم دینی را گرامی داشتند .

آیت الله حاج سیدعلیرضا حیدری، صبح روز یکشنبه ۱۹ مهرماه، پس از تحمل یک دوره بیماری، در سن ۸۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.

سیدعلیرضا حیدری در سال ۱۳۱۸ در میبد به دنیا آمد. پدرش سیدابوالقاسم و جدش سیدجواد حیدری از عالمان منطقه میبد بودند، او تحصیلات ابتدایی را در میبد و یزد به اتمام رساند، سپس به تحصیل در علوم حوزوی روی آورد و بخشی از لمعه را در محضر شیخ محمد صدوقی یزدی و حاشیه ملا عبدالله را نزد علی‌محمد علاقه بند و انموذج را از محضر شیخ محمد فلاح خواند. مدتی هم از درس‌های آقایان احمد علومی و محمود علومی، میرزا حسن محمودآبادی، ابوالقاسم مناقب، شیخ علی‌اکبر سعیدی و سیدمحمدباقر مدرسی بهره برد.

او در سال‌های ابتدایی طلبگی ملبس شد و به تبلیغ احکام اسلام پرداخت. سید علیرضا حیدری پس از گذراندن بخشی از دروس مقدماتی و بخشی از سطح در یزد، در سال ۱۳۴۵ برای ادامه تحصیل عازم عراق شد.

او آنگاه در دروس خارج فقه امام‌خمینی و درس‌های خارج فقه و اصول آیات سیدمحمدباقر صدر شرکت کرد و تا سال ۱۳۵۷ در نجف اشرف حضور داشت و در کنار حضور در درس‌های خارج فقه و اصول، به تدریس در آنجا هم می‌پرداخت و از جمله کتاب معالم‌الاصول را تدریس می‌کرد